Pronóstico USD/JPY: Tendencia Alcista Intacta Tras Publicación del CPI

El CPI anual para Estados Unidos publicado ha mostrado un nivel de 2.7% y/y , causando una reacción neutral en los movimientos del USD/JPY durante la jornada.

El mercado está expectante ante la próxima decisión del BOJ (18-19 de diciembre), que en algún momento ayudó a crear una asombrosa fuerza alcista para el yen y podría darle una oportunidad bajista de nuevo al USD/JPY.

La zona de 150 dólares por yen se ha vuelto bastante relevante, y es crucial que el dólar vs yen mantenga oscilaciones por encima de este nivel para conservar la tendencia al alza.

El precio del USD/JPY ha mostrado un crecimiento de aproximadamente el 8% desde finales de octubre, favoreciendo principalmente al dólar americano y llevando al yen a una zona bajista constante. Sin embargo, las correcciones bajistas de las últimas semanas se explican por los constantes comentarios hawkish del BOJ y las expectativas de cambio en tasa para Estados Unidos, lo que ha hecho que el USD/JPY tenga problemas para mantener el precio máximo de 156 yenes por dólar.

Efecto del CPI

Los últimos datos de inflación para Estados Unidos mostraron un nivel de 2.7% y/y (0.3% m/m), tal como lo anticipaban los pronósticos. La reacción inicial del USD/JPY fue un movimiento de 0.35% hacia arriba, que elimino la tendencia del día y ahora se adopta una perspectiva neutral en la sesión actual. El evento puede ser un problema para las ultimas 3 sesiones alcistas que mantenía el dólar, siguiendo la tendencia en el corto plazo.

Calendario económico 11 DEC

Fuente: FX Street

El CPI, al mantenerse en la zona esperada, envía un mensaje importante al mercado de que, por ahora, la inflación no se está descontrolando, lo que podría permitir a la FED mantener su perspectiva de bajas tasas de interés. Actualmente, la probabilidad de una reducción de tasas al rango de 4.25% - 4.5% ha aumentado al 96%, según el cuadro de probabilidades del CME Group. Sin embargo, es crucial observar si esta tendencia continúa en enero, ya que, una aceleración en las reducciones de tasas podría restar fuerza alcista al dólar americano, lo que pondría en riesgo las oscilaciones del USD/JPY por encima de la barrera de 150 dólares por yen que se mantienen desde octubre.

¿En qué trabaja el BOJ?

Desde marzo de este año, se sabe que el Banco de Japón (BOJ) ha dejado de lado su política de tasas negativas. Por primera vez desde el 2008, se ha logrado establecer una tasa de interés en el nivel de 0.25%, decisión que el Banco llegó a tomar en Julio de este año.

Sin embargo, este evento no se ha replicado desde entonces, y ahora se espera la última decisión del BOJ, programada para el 18-19 de diciembre. Aunque el gobierno ha mencionado en varias ocasiones que no les favorece un yen débil frente a otras monedas, algunos miembros de la junta han declarado que no es momento de aumentar las tasas de interés de manera acelerada.

Según la tendencia en los datos de inflación de Japón, se observa una desaceleración al 2.3% en octubre, frente al 2.5% en septiembre, muy por debajo del 3% de agosto. Esta tendencia bajista en la inflación podría limitar las razones del banco central para justificar un incremento en las tasas de interés en el corto plazo, lo que podría debilitar nuevamente al yen y mantener la tendencia alcista del USD/JPY por encima de 150.

Niveles de inflación - Japón

Fuente: tradingeconomics.com

Por otro lado, es importante recordar que el diferencial de tasas se mantiene en 0.25% para Japón y entre 4.5%-4.75% para Estados Unidos. Este detalle crucial sigue haciendo que los títulos de renta fija sean mucho más atractivos en el mercado estadounidense en comparación con Japón. Evento que genera una gran demanda por Bonos del Tesoro, que a su vez impulsa una mayor compra de dólares americanos en comparación a la compra de yenes. Esto ha permitido que a la larga la perspectiva alcista se mantenga entre los inversionistas y ha consolidado la tendencia alcista actual.

Pronóstico técnico del USD /JPY

El USD/JPY ha mantenido una tendencia alcista constante desde septiembre, alcanzando recientemente un máximo de 156 dólares por yen. Sin embargo, los recientes eventos económicos han reducido la fuerza del dólar, y el precio ahora oscila en la zona de 152 dólares por yen en la última sesión.

Marco de tiempo diario del USD/JPY

Fuente: StoneX, Tradingview