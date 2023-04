Bank of America: Vista previa del 1° Trimestre | ¿Qué sigue para las acciones de BAC?

¿Cuándo informará Bank of America las ganancias del primer trimestre de 2022?

Bank of America informará las ganancias del primer trimestre antes de que abran los mercados estadounidenses el lunes 18 de abril.

Avance de ganancias del primer trimestre de 2022 de Bank of America

Bank of America obtuvo ganancias récord en 2021. Su brazo de consumo agregó millones de nuevas tarjetas de crédito y cuentas corrientes gracias a un aumento en el compromiso en línea, su división Wealth Management reportó flujos de clientes récord y sus números de adquisición de clientes más fuertes desde el comienzo de la pandemia, mientras que los mercados activos, particularmente en acciones, ayudaron a impulsar años récord para sus unidades de banca de inversión y mercados globales.

Wall Street pronostica que los ingresos administrados de Bank of America aumentarán un 1,3% en el primer trimestre a US$ 23,200 millones desde los US$ 22,900 millones informados el año anterior, mientras que se pronostica que el EPS caerá un 13,5% a US$ 0,74 desde US$ 0,86.

Las ganancias estarán bajo presión gracias a las difíciles comparativas del año anterior, cuando sus ganancias se vieron impulsadas por la liberación de reservas para préstamos potencialmente incobrables durante la pandemia.

Se espera que Bank of America continúe liberando provisiones y reservas, y el nivel publicado ayudará a los mercados a medir qué tan confiado se siente el banco sobre las perspectivas económicas considerando la cantidad de incertidumbres que persisten durante los próximos 12 meses. Las cifras de consenso de Bloomberg sugieren que su resultado final se verá impulsado por la liberación de US$350 millones en provisiones en el primer trimestre, pero eso será inferior a los US$1.9 mil millones liberados un año antes y el beneficio de US$500 millones registrado en el cuarto trimestre. En particular, JPMorgan reveló que comenzó a acumular reservas nuevamente en el primer trimestre debido a la gran incertidumbre generada por la inflación desenfrenada y la guerra en Ucrania.

Qué denota el 2022 para Bank of America

Es muy probable que Bank of America vea mejorar su margen de interés neto por tercer trimestre consecutivo a 1.71%, lo que impulsará los ingresos netos por intereses a US$11.6 mil millones, un 14% más que el año anterior y más que US$11.4 mil millones en el trimestre anterior.

Se prevé que la banca de consumo experimente una disminución interanual del 0,9% en los ingresos netos hasta los 2700 millones de USD. Se prestará especial atención a los préstamos después de que el banco obtuviera un impresionante crecimiento secuencial de préstamos en el trimestre anterior, impulsado por el crecimiento de los consumidores y un repunte aún mayor de las empresas.

Las operaciones de préstamo de Bank of America están más orientadas a las empresas en comparación con algunos de sus rivales que se centran más en las tarjetas de crédito de consumo. Los mercados estarán atentos a la perspectiva del banco para el crecimiento de los préstamos y si el impulso reciente se ha mantenido.

Mientras tanto, se espera que Global Banking experimente una disminución de los ingresos netos del 22% con respecto al año pasado a US$ 1.7 mil millones, mientras que se espera que Global Markets informe una caída del 38% en los ingresos netos a US$ 1.3 mil millones. El punto brillante será Global Wealth & Investment Management, que se prevé que registre un aumento interanual del 28% en los ingresos netos a 1100 millones de dólares en el primer trimestre.

Los costos también estarán en el radar a medida que aumenten en la industria. Las tarifas de compensación del banco aumentaron notablemente en 2021 luego del año récord, mientras que los gastos no relacionados con intereses también continuaron aumentando. Se espera que las tarifas de compensación disminuyan un 3,2% año con año en el primer trimestre y los gastos no relacionados con intereses se reducirán a US$ 15,2 mil millones desde US$ 15,5 mil millones el año anterior, aunque será un aumento de US$ 14,7 mil millones en el trimestre anterior. Los mercados recibirían bien una rentabilidad superior a la de los costes, ya que los inversores esperan poder controlar los gastos para proteger la rentabilidad hasta que entren en juego tipos de interés más altos a finales de este año.

¿Qué sigue para las acciones de BAC?

Las acciones de Bank of America han perdido casi un 16% de valor desde principios de 2022 y la última etapa de la tendencia bajista que comenzó a fines de marzo permanece intacta.

En particular, el promedio móvil de 50 días, que se hundió por debajo del promedio de 100 días el mes pasado, acaba de cruzar por debajo del promedio móvil de 200 días por primera vez en más de 16 meses, lo que proporciona una nueva señal bajista de que las acciones podrían sufrir más. presión.

Esto se ve reforzado por el RSI bajista. Sin embargo, los volúmenes de negociación han disminuido en los últimos cinco días en comparación con el promedio de 100 días y el RSI está a punto de ingresar a territorio de sobreventa, lo que provocó una reversión en el pasado. Esto respalda la opinión de que el mínimo de siete meses alcanzado en marzo de US$ 38,20 puede mantenerse como un piso para la acción para evitar traer el próximo objetivo a la baja de US$ 37,50.

Si el piso se mantiene, entonces las acciones deben recuperar la media móvil simple de 50 y 200 días que convergió en US$ 43.40 para instalar la confianza de que puede encontrar un terreno más alto y apuntar a la media móvil simple de 100 días en US$ 44.50, en línea con el promedio general de marzo. alto. Los 28 corredores que cubren las acciones ven un enorme potencial alcista y creen que Bank of America puede superar los US$50 por acción en los próximos 12 meses, en línea con el máximo histórico alcanzado en febrero.

Fuente: TradingView

