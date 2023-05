¿Cuándo Meta reportará las ganancias del primer trimestre de 2022?

Está previsto que Meta publique las ganancias del primer trimestre después del cierre de los mercados estadounidenses el miércoles 27 de abril.

Vista previa de ganancias del primer trimestre de 2022

Esta temporada de ganancias está destinada a ser un gran desafío para las Big Tech en su conjunto, pero la prueba más grande está reservada para Meta, propietario de Facebook.

Hemos visto a las acciones de Meta colapsar más del 43% desde que se publicó su último conjunto de ganancias a principios de febrero, cuando informó su primer descenso trimestral en usuarios activos diarios (DAU) y sus resultados y perspectivas decepcionaron a los mercados. Eso ha visto caer su valoración de más de US$ 880 mil millones a principios de febrero a menos de US$ 535 mil millones en la actualidad.

Los DAU se redujeron a 1,929 mil millones en los últimos tres meses de 2022 desde 1,93 mil millones en el trimestre anterior, lo que marca la primera disminución secuencial registrada. Wall Street cree que los DAU de Meta se recuperarán a un promedio de 1.940 millones en el primer trimestre.

Eso sería alrededor de un 3,4% más que el año anterior, pero eso también marcaría el crecimiento interanual más lento registrado. Podríamos ver otra fuerte caída de las acciones si no cumple con las expectativas y vemos otra disminución en el número de usuarios, mientras que una sorpresa podría ayudar a restablecer la confianza de que el trimestre anterior fue un problema aislado.

Meta ha dicho que los ingresos estarán entre US$ 27 mil millones y US$ 29 mil millones en el primer trimestre de 2022 y Wall Street está buscando una cifra de US$ 28,2 mil millones. Eso sería superior a los US$ 26,2 mil millones reportados el año anterior. Mientras tanto, se espera que las ganancias sufran una caída interanual por segundo trimestre consecutivo y los analistas buscan un EPS ajustado de US$3,13, por debajo de los US$3,30 del año anterior.

El 2022 de Meta

Meta ha advertido que seguirá enfrentándose a vientos en contra a principios de 2022. En primer lugar, el compromiso y las impresiones están bajo presión, ya que Meta enfrenta una competencia más dura por el tiempo de las personas mientras lucha contra TikTok, YouTube y Snapchat. Su decisión de impulsar su nuevo servicio de video de formato más corto, Reels, también está afectando los ingresos, ya que no es tan lucrativo como sus funciones principales de Feed e Stories.

Los cambios de privacidad introducidos por Apple el año pasado, que dificultaron mucho más que las plataformas de redes sociales orienten anuncios y rastreen el comportamiento de las personas en línea, también seguirán afectando el negocio después de su introducción en la segunda mitad de 2021. Eso llega en un momento cuando Meta espera que la demanda de los anunciantes disminuya a medida que ajustan los presupuestos en medio del entorno inflacionario y los problemas de la cadena de suministro.

Con eso en mente, las comparativas serán más difíciles en la primera mitad de 2022, ya que será un período en el que los cambios significativos de Apple aún no se habían implementado y la demanda fue más fuerte gracias a un mejor entorno macro. También ha dicho que el tipo de cambio planteará un viento en contra. Los mercados creen que hay otras razones para ser cautelosos antes de los resultados. El uso de las redes sociales puede haber disminuido en aquellos mercados que han reabierto sus economías, alentando a las personas a pasar menos tiempo en línea a medida que regresan y están a punto de recuperar el tiempo perdido durante la pandemia.

Mientras tanto, no es solo la capacidad de Meta para hacer crecer su base de usuarios y sacar más dinero de los anunciantes lo que es motivo de preocupación. La ambición de actuar como la plataforma central para el metaverso, respaldada por su decisión de cambiar su nombre a Meta el año pasado, ha proporcionado un nuevo catalizador a largo plazo para la empresa, pero mientras tanto está reduciendo significativamente las ganancias. Su nueva división Reality Labs que alberga sus actividades de realidad virtual y metaverso registró una pérdida operativa de más de US$ 10 mil millones en 2021 y Wall Street pronostica que reportará otra pérdida considerable de US$ 3.5 mil millones en el primer trimestre de 2022. Por ahora, Meta es una empresa que busca un sueño costoso para ser el jugador líder en el metaverso mientras su negocio principal basado en las redes sociales y la publicidad está luchando.

“Si el año pasado se trató de poner una apuesta en el terreno hacia dónde nos dirigimos, este año se tratará de ejecutar”, dijo el director ejecutivo Mark Zuckerberg a los inversionistas en la conferencia telefónica que siguió al último conjunto de resultados.

El fundador dijo que Meta está trabajando en mejoras en sus plataformas de redes sociales Facebook e Instagram, así como en sus servicios de mensajería WhatsApp y Messenger, al continuar jugando con nuevas herramientas y funciones para capitalizar áreas como compras en línea y chats grupales basados en negocios. También continúa reconstruyendo su infraestructura publicitaria para adaptarse a los cambios introducidos por Apple y las nuevas regulaciones gubernamentales implementadas en Europa, mientras realiza una revisión importante de su propia infraestructura de privacidad en los próximos años. La inteligencia artificial también sigue siendo un área de inversión clave para sus negocios de metaverso y basados en anuncios, y Meta también tendrá que seguir invirtiendo en centros de datos y redes a medida que continúa creciendo.

Con esto en mente, Meta ha dicho que su presupuesto de gastos de capital para 2022 se ha fijado entre US$29,000 millones y US$34,000 millones y que los gastos totales estarán en el rango de US$90,000 millones a US$95,000 millones. Eso será superior a los US$ 71,2 mil millones gastados en 2021, pero Meta ya ha recortado su presupuesto de gastos para 2022 de su objetivo original de US$ 97,0 mil millones. Los inversores querrán ver evidencia de que Meta tiene control sobre los costos para asegurarse de que esto no genere otro lastre para las ganancias.

La primera mitad parece ser un desafío para Meta, pero las cosas deberían mejorar en la segunda, ya que se enfrenta a diferentes comparativas. Meta generó ingresos récord en 2021 y Wall Street actualmente ha apuntado un crecimiento de ingresos de más del 11% interanual en 2022. Pero, aunque los mercados creen que todos los miembros de Big Tech verán que el crecimiento de las ganancias sufrirá una severa desaceleración después del parachoques. En las cifras vistas el año pasado, Meta es el único pronóstico que verá caer las ganancias y los analistas actualmente esperan que el EPS ajustado de la compañía caiga un 0,7% en 2022.

¿Qué sigue para las acciones de FB?

Las acciones de Meta cayeron otro 12% la semana pasada y cerraron en un mínimo de dos años de US$184 el viernes.

Los volúmenes de trading la semana pasada estuvieron más de un 10% por encima del promedio de 30 días, lo que sugiere que la tendencia bajista actual tiene más espacio para avanzar. El siguiente objetivo clave a la baja es el nivel de soporte convertido en resistencia visto en 2019 de US$173. Un deslizamiento debajo de allí podría abrir la puerta a menos de US$ 160.

Por otro lado, el RSI está a punto de entrar en territorio de sobreventa y también lo hemos visto divergir del precio, con el indicador permaneciendo por encima de las profundidades observadas en marzo a pesar de que las acciones alcanzaron nuevos mínimos. Ambos sugieren que la tendencia bajista actual está llegando al agotamiento y que un movimiento alcista podría estar en las cartas.

La media móvil simple de 50 días, que actualmente se ubica en US$211, ha actuado como techo para la acción desde que colapsó después de su último conjunto de resultados y este es el primer objetivo alcista que debe recuperarse.

El máximo de marzo de US$ 237 puede entrar en el punto de mira antes de que US$ 248, el máximo posterior a los resultados, entre en juego. En particular, los 63 corredores que cubren Meta creen que las acciones pueden recuperar todos esos objetivos y los promedios móviles de 100 y 200 días para volver a subir a US$ 315 durante los próximos 12 meses, lo que implica que hay más del 72% de potencial alcista desde el precio actual de la acción.

Fuente: TradingView

