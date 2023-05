Vista previa del 3° trimestre de Microsoft: ¿Qué sigue para las acciones de MSFT?

Microsoft tiene programado publicar los resultados que cubren el tercer trimestre de su año fiscal después del cierre de los mercados el martes 26 de abril.

La temporada de ganancias de EE.UU. está en pleno apogeo esta semana y Big Tech domina el calendario corporativo. Se espera que Alphabet informe el mismo día que Microsoft, mientras que Meta seguirá el miércoles antes de que Apple y Amazon completen las cosas el jueves.

Esta temporada de ganancias está preparada para poner a prueba las valoraciones de las empresas de Big Tech y no faltan los vientos en contra que enfrenta la industria. Puede leer nuestra vista previa completa antes de la temporada de ganancias de Big Tech aquí.

Vista previa de ganancias de Microsoft Q3 2022

La última actualización trimestral de Microsoft vio a la compañía completar un año récord de ingresos y ganancias a medida que las ventas de sus servicios de computación en la nube, software y gama de hardware, desde computadoras hasta consolas de juegos, continuaron creciendo a tasas de dos dígitos. También publicó una perspectiva optimista cuando dijo que su "posición de mercado diferenciada, la demanda de los clientes de nuestras ofertas híbridas y en la nube de alto valor y la ejecución constante" impulsarán otro trimestre sólido de crecimiento de los ingresos cuando publique su próximo conjunto de resultados.

Wall Street pronostica que Microsoft reportará un aumento interanual del 18% en los ingresos en el tercer trimestre de su año fiscal a US$ 49,100 millones y publicará un aumento del 12% en las ganancias por acción diluidas a US$ 2,19.

Es importante destacar que Microsoft dijo que su perspectiva para este trimestre no incluía ninguna contribución de su adquisición del equipo de inteligencia artificial Nuance Communications, pero este acuerdo se cerró a principios de marzo, por lo que contribuirá a los resultados de la compañía.

Se espera que la división central de computación en la nube de Microsoft, llamada Intelligent Cloud, siga siendo el motor clave del crecimiento en el período a medida que las empresas continúan digitalizando sus negocios y cambiando sus operaciones en línea. Los analistas creen que la unidad puede reportar un crecimiento interanual del 25% en los ingresos a US$18.9 mil millones. Ese crecimiento estará en línea con lo que se obtuvo el año pasado, lo que implica que la demanda se mantiene a pesar de las difíciles comparativas y que la división de computación en la nube está demostrando una fortaleza particular.

Si bien los fundamentos siguen siendo sólidos, los mercados creen que esta unidad experimentará un crecimiento de los ingresos por debajo del 22% interanual por primera vez desde el comienzo del año fiscal 2020 en el último trimestre del año fiscal actual.

Se espera que los procesos de productividad y negocios, que incluyen su software Office, Dynamics 365 y su red social LinkedIn, registren su tercer trimestre consecutivo de crecimiento más lento con los analistas pronosticando un aumento del 16,5% en los ingresos a US$ 15,8 mil millones. Hay algunas preocupaciones de que las personas y las empresas podrían reducir el software y los planes premium de búsqueda de empleo a medida que los presupuestos se ajustan este año y se pronostica que el crecimiento se desacelerará aún más en el último trimestre del año fiscal.

La tercera y última unidad que alberga la gama de hardware de Microsoft, desde teléfonos y computadoras hasta sus consolas de juegos Xbox, More Personal Computing, y también se espera que registre su crecimiento de ingresos más lento en tres trimestres con solo 9.9% a US$ 14.3 mil millones a medida que continúa retenido por la escasez de chips y otros vientos en contra de la cadena de suministro, y eso también hará que el crecimiento se reduzca a su nivel más lento en más de dos años en el cuarto trimestre. Vale la pena señalar que Microsoft introducirá un nuevo catalizador en su red de juegos cuando complete la adquisición de Activision Blizzard por US$ 68,7 mil millones en el año fiscal 2023, suponiendo que la pareja pueda continuar superando una serie de obstáculos regulatorios.

La parte de hardware del negocio es la más expuesta a cualquier recorte en el gasto de los consumidores en medio de la crisis del costo de vida, aunque la demanda de las empresas debería funcionar mejor, incluso si algunos clientes retrasan los planes de actualización para sistemas como Windows. Office 365, o sus productos de software de servidor. La división de computación en la nube debería seguir siendo la parte más resistente del negocio este año.

Las acciones de Big Tech han estado bajo presión desde principios de 2022, ya que la perspectiva de crecimiento parece más desafiante en medio de una gran cantidad de vientos en contra. En particular, las acciones de Microsoft han tenido un desempeño inferior al de sus rivales y sufrieron caídas más pronunciadas este año que las de Alphabet, Apple y Amazon, pero los analistas creen que puede generar el crecimiento de ganancias más rápido este año de cualquier miembro de Big Tech.

¿Qué sigue para las acciones de MSFT?

Las acciones de Microsoft han tenido una tendencia bajista desde principios de 2022, habiendo establecido una serie de máximos y mínimos más bajos, pero el hecho de que las acciones hayan encontrado un piso más alto que el último tramo de US$280 generará cierta confianza.

El RSI está en territorio bajista y los volúmenes de negociación han estado cayendo en los últimos 100 días. Esto sugiere que podríamos seguir viendo la desviación de las acciones entre el objetivo inicial superior de la media móvil simple de 100 días en US$307 y el nivel de resistencia de US$275 visto en tres ocasiones este año. Se necesita un movimiento fuera de este canal para indicar hacia dónde podría dirigirse a continuación. En particular, la media móvil simple de 200 días se movió por encima de la media móvil simple de 50 días el mes pasado y ahora está acercándose a superar la media móvil simple de 100 días, lo que proporcionaría una nueva señal bajista para la acción.

Si la acción puede recuperar rápidamente los tres promedios móviles, puede apuntar a un movimiento por encima de US$ 315, el techo alcanzado a fines de marzo, antes de apuntar a un movimiento hacia los máximos históricos vistos a fines del año pasado. Si los objetivos a la baja de US$ 280 y US$ 275 no se mantienen, es probable que veamos que las acciones se hunden a nuevos mínimos de 2022 por debajo del actual en US$ 271. El siguiente nivel clave debajo de aquí es US$263.

Fuente: TradingView

