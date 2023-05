¿Qué sigue para las acciones de Twitter en medio de la adquisición de US$ 44 mil millones de Musk?

Twitter acepta la adquisición de US$ 44 mil millones por parte de Elon Musk

Twitter ha llegado a un acuerdo definitivo para ser adquirida por Elon Musk por US$ 54,20 por acción, valorando la plataforma de redes sociales en US$ 44 mil millones. Si se completa, esto hará que Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, saque a Twitter del mercado de valores y lo haga privado.

Las dos partes llegaron a un acuerdo después de un comienzo frío en sus relaciones luego de que la junta de Twitter adoptara un enfoque de píldora venenosa para evitar que cualquier otra persona adquiriera más del 15% de participación en el negocio después de que Musk rechazara su oferta de unirse a la junta siempre que él comprometido a limitar su participación en la empresa.

¿Twitter vale 44.000 millones de dólares?

La oferta de 54,20 dólares por acción representa una prima del 38% frente a los 39 dólares a los que cotizaban las acciones de Twitter antes de que Elon Musk revelara por primera vez que había comprado una participación del 9,2% en Twitter el primer día de abril.

El precio está considerablemente por debajo del máximo histórico de 77 dólares que las acciones de Twitter alcanzaron en febrero de 2021, pero es importante señalar que las acciones de Twitter rara vez se han cotizado por encima del precio de oferta de Musk desde que se hizo pública en 2013.

Twitter generó un poco más de US$ 5 mil millones en ingresos y reportó una pérdida operativa de US$ 493 millones en 2021. Estos valores, junto al hecho de que se ha hecho más difícil para las plataformas que dependen en gran medida de la publicidad generar ingresos, sugiere que pasará algún tiempo antes de que las acciones de Twitter puedan recuperar la valoración que Musk ha colocado en la empresa.

“La junta de Twitter llevó a cabo un proceso reflexivo e integral para evaluar la propuesta de Elon con un enfoque deliberado en el valor, la certeza y la financiación. La transacción propuesta generará una prima en efectivo sustancial y creemos que es el mejor camino para seguir para los accionistas de Twitter”, dijo Bret Taylor, presidente independiente de Twitter.

¿Cómo financia Musk su adquisición de Twitter?

Musk ya ha revelado que ha asegurado US$ 46.5 mil millones en fondos para su adquisición de Twitter. Eso se compone de US$ 25,5 mil millones en financiamiento de deuda y US$ 21 mil millones en capital que tendrá que provenir de Musk a menos que pueda convencer a algunos socios para que lo ayuden a financiar el trato. Poco menos de la mitad de la financiación de la deuda proviene de un préstamo de margen contra sus acciones en Tesla.

Con la financiación ya asegurada, Twitter dijo que "no hay condiciones de financiación para el cierre de la transacción".

¿Cuándo se completará la adquisición de Twitter?

La junta de Twitter aprobó por unanimidad la adquisición y el único obstáculo importante para el acuerdo que es evidente hasta ahora es que los accionistas deben aprobar el acuerdo. Suponiendo que lo hagan, el acuerdo se cerrará en algún momento de 2022.

Sin embargo, aún no está claro si podrían surgir otras barreras potenciales. La pregunta más importante ahora es de dónde obtiene Musk la parte de capital de US$ 21 mil millones del financiamiento. También ha habido sugerencias de que los reguladores podrían intervenir, con varios políticos de alto perfil interviniendo en el debate, en Twitter, por supuesto.

En particular, las acciones de Twitter cotizan al alza en las primeras operaciones previas a la comercialización de hoy, pero permanecen por debajo del precio de oferta para indicar que los mercados aún tienen algunas dudas sobre si se concretará el trato.

¿Qué hará Musk con Twitter?

Musk quiere que Twitter sea privado, ya que cree que la compañía necesita experimentar un cambio significativo que no se puede lograr mientras siga cotizando en bolsa y enfocada en aumentar el valor. Musk ya ha dicho que no le importa la economía del acuerdo "en absoluto" y quiere convertir Twitter en una plataforma más confiable que sea más inclusiva.

“La libertad de expresión es la base de una democracia que funcione, y Twitter es la plaza de la ciudad digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad”, dijo Musk en un comunicado. “También quiero que Twitter sea mejor que nunca mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los robots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un enorme potencial: espero trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo”.

Jack Dorsey, el fundador de Twitter que dejó el negocio el año pasado, acogió con satisfacción la adquisición y dijo que Twitter había sufrido al estar respaldado por la publicidad y a instancias de los accionistas, afirmando que "quitarlo de Wall Street es el primer paso correcto".

¿Qué sigue para Twitter?

Hay muchas preguntas sin respuesta para Twitter. Hay poca información sobre a quién designará Musk para administrar la plataforma y preocupaciones sobre cómo el personal podría reaccionar ante el hecho de que la empresa sea propiedad de alguien que ha sido muy crítico con la plataforma. Con promesas de reducir la moderación y abrir las puertas a la libertad de expresión, habrá algunos empleados preocupados si seguirán teniendo un trabajo después de la adquisición.

También hay interés en cuánto tiempo dedicará el propio Musk a sus ambiciones en Twitter, y cómo esto podría distraerlo de su creciente imperio que ya abarca empresas gigantes como Tesla, SpaceX, Boring Co, y Neuralink.

¿Cómo reaccionarán los usuarios ante la adquisición de Musk y los cambios que implementa? Algunos han sugerido que podría introducirse un modelo de suscripción, lo que podría cambiar drásticamente la demanda de la plataforma. Musk ha tuiteado que espera "que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión". ¿Y cómo responderán los reguladores, que siempre les dicen a las plataformas de redes sociales que controlen mejor el contenido, al plan de Musk, especialmente porque ya se ha enfrentado con ellos en varias ocasiones en los últimos años?

Avance de ganancias del primer trimestre de Twitter

Parece que la junta de Twitter quería tomar una decisión sobre la oferta de Musk antes de publicar los resultados del primer trimestre después del cierre de los mercados el jueves 28 de abril, después de haberse reunido con el fundador de Tesla el domingo para cerrar el trato.

No hay duda de que la adquisición será el enfoque principal cuando se publiquen las ganancias, pero es notable que la junta dijo que no realizaría su conferencia telefónica habitual como resultado de la oferta. Aún así, la junta ingresa a esta temporada de ganancias con mayor claridad sobre lo que está sucediendo en comparación con si todavía estuvieran negociando con Musk detrás de escena.

Wall Street cree que Twitter habrá terminado el primer trimestre con 226 millones de usuarios en la plataforma en comparación con los 217 millones que tenía a fines de 2021. En particular, eso marcaría el crecimiento secuencial más rápido en más de 18 meses. Se pronostica que los ingresos aumentarán un 19% año con año a US$ 1,23 mil millones y se espera que el EPS ajustado caiga a US$ 0,03 desde US$ 0,16 el año anterior.

¿Qué sigue para las acciones de TWTR?

Las acciones de Twitter se detuvieron a última hora de ayer, ya que los mercados esperaban el gran anuncio de noticias, pero hoy volverán a estar en juego. Las acciones de Twitter cotizan un 0,6% más antes de la campana a US$52, lo que indica que todavía hay algunas preocupaciones sobre si el acuerdo se completará. Los mercados también contemplarán el potencial alcista limitado de los niveles actuales, con mejores oportunidades para buscar en otras partes del mercado.

Con US$ 54.20 ahora esencialmente bloqueados, esto actuará como el límite máximo para las acciones siempre que la adquisición aún esté sobre la mesa, a menos que surja un nuevo postor sorpresa con una oferta más alta, lo que podría abrir la puerta a un mayor potencial alcista y establecer un nuevo techo para las acciones.

Por ahora, en medio de la situación actual, los riesgos a la baja superan el potencial alcista. Las acciones de Twitter cotizaron más cerca de los US$39 antes de que se revelara que Musk había invertido en el negocio y las acciones podrían desmoronarse rápidamente hacia este nivel, o posiblemente incluso más bajo hacia el mínimo de 20 meses de US$31 alcanzado en febrero, si el acuerdo enfrenta algún desafío serio. o colapsa por cualquier razón.

Fuente: TradingView

Cómo operar con FOREX.com

Puede operar los mercados bursátiles más importantes del mundo con FOREX.com en solo cuatro pasos:

Abra una cuenta de FOREX.com o inicie sesión si ya es cliente. Busque su mercado predilecto en nuestra plataforma galardonada Elija su posición y tamaño, y sus niveles de tope y límite Coloque su posición.

Si aún no estás listo para operar en vivo, pon a prueba tus conocimientos con una cuenta demo de FOREX.com y opera sin riesgo con US$ 10.000 de prueba.