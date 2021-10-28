澳核心通胀加速，澳元/美元推高

今天上午公布的澳大利亚第三季度通胀数据为隔夜乏味的汇市注入活力。

随着基数效应持续减弱，本季度整体通胀率上升0.8%，预期0.8%，而整体通胀年率降至3%，低于预期的3.1%。

然而，根据澳洲联储首选通胀指标“截尾均值”，核心通胀意外升至季率0.7，市场预期为0.5%，年率升至2.1%，预期1.8%。因此，核心通胀率六年来首次重回澳洲联储2-3%区间。

最近市场趋于忽视封锁影响期的经济数据。不过，在供应瓶颈和能源价格上涨导致全球通胀飙升的背景下，今天的通胀报告备受关注。

特别是在上周新西兰强劲通胀数据公布后，新西兰和澳大利亚债券前端收益率重新定价走高，暗示澳大利亚启动加息的时间或早于澳洲联储预期，联储此前预计2024年之前都不太可能加息。

澳洲联储此前曾表示，希望看到通胀能持续回归至2%-3%目标区间内，薪资增幅超过3%后，再开始正常化政策。因此，澳洲联储很可能淡化今天的数据表现。

然而，利率市场的态度并没有这么乐观。前端收益率的急剧上升正在施压澳洲联储再次介入，以捍卫或取消其关键货币政策之一，即0.1%的2024年4月债券收益率曲线控制目标。

在收益率走高同时，澳元/美元截至撰写本文时已自0.7510反弹至0.7533，目标看向0.7550 /60重大阻力及等浪水平和200天均线。

我们并未确信澳元/美元将持续突破这一阻力位；但鉴于通货再膨胀交易在中断5个月后卷土重来，我们也不打算在交易澳元/美元时逆势而为。

来源：Tradingview.上述数据截止到2021年10月27日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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