亚洲晨间简报：尽管美国大选不确定性依然存在，美国股市继续上涨

周四，美股并未显露疲态，连续第四个交易日走高。

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2020/11/5 20:16:00
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周四，美股并未显露疲态，连续第四个交易日走高。道琼斯工业平均指数跃升542点(+1.95%)至28390，标普500指数上涨67点(+1.95%)至3510；纳斯达克100指数飙涨301点(+2.56%)至12078。

纳斯达克100指数（日线图）：看涨缺口



来源：GAIN Capital, TradingView

与此同时，投资者仍面临美国总统大选结果的不确定性。

汽车及零部件(+5.05%)、材料(+4.05%)、半导体及半导体设备(+4.04%)板块表现最佳。Albemarle(ALB +12.92%)、高通(QCOM +12.75%)和科蒂公司(COTY +10.60%)涨幅居前。

标准普尔500指数中，大约72%(前一交易日为71%)的股票在200日均线上方交易，49%(前一交易日为51%)的股票交投于20日均线上方。

与预期一致，美联储将基准利率维持在0.000% -0.25%的区间不变。

美国官方数据显示，10月31日当周初请失业金人数降至75.1万(预期73.5万)。今天晚些时候，美国劳工部将公布10月非农就业报告(预期新增60万非农就业人口，失业率7.6%)。

欧洲股市也保持涨势。欧洲斯托克600指数上涨1.05%，德国DAX指数跃升1.98%，法国CAC 40指数攀升1.24%，英国富时100指数上涨0.39%。

美国国债价格几无变化，基准10年期美债殖利率小幅升至0.770%

现货黄金价格大涨45美元(+2.39%)至每盎司1948美元。

美国WTI原油期货(12月)下跌0.64美元(-1.63%)至每桶38.51美元。

在美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申美国经济需要进一步财政和货币刺激措施后，美元遭遇抛售。洲际交易所（ICE）美元指数下跌0.94%至92.53，创9月1日以来最低水平。

欧元/美元上涨0.87%至1.1825。官方数据显示，欧元区9月零售销售月率下降2.0%(预期-1.5%)。德国9月工厂订单月率增加0.5%(预期+2.0%)。

英镑/美元飙升1.22%至1.3148，收复关键的1.3000价位。与此同时，英央行将政府债券购买计划扩容1500亿英镑，幅度远超预期。

美元/日元自104.00下跌0.98%至103.49一线3月以来最低水平。

大宗商品相关货币表现优异。澳元/美元上涨1.44%至0.7283，美元/加元下跌0.68%至1.3045。


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