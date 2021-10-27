加拿大央行前瞻：可能在什么时候开始加息？ - 嘉盛集团官网

加拿大央行将于周三召开常规货币政策会议。加拿大央行在9月9日的上次会议上维持利率在0.25%和债券购买计划不变。最新数据显示，上次会议以来就业与通胀上升。9月表面CPI年率上涨4.4%，前值为4.1%；核心CPI从3.5%的前值上升至3.7%。另外，9月就业人数变化为增加15.71万人，前值为增加9.02万人，而预期值仅为新增6.5万人。该就业报告给人印象最深刻的部分在于全职就业人口新增19.36万人，兼职人口减少3.65万人。

加拿大央行周三会议据预测将其债券购买计划从每周20亿加元减半至10亿加元，另可能上修其通胀预测值。加拿大央行曾承诺维持利率在有效下限，直至经济闲置产能被消化吸收以及通胀可持续实现2%的目标。加拿大央行7月会议（即上一轮预测值发布的时间）上表示，预计这种情况发生于2022年下半年。但金融市场计入2022年4月加息一次。

自从10月4日打破50天移动均线和头肩顶形态的颈线后，美元/加元不断走低，触及6月1日低点到8月20日高点行情的61.8%回档位，即1.2362附近之后于10月14日止跌。从那之后一直交投于1.2288-1.2410区间。下图底部的美元/加元和原油之间的相关系数显示，目前报在-0.97。-1.00表明完全负相关，-0.97已非常接近。所以，如果油价延续长期上涨势头，则美元/加元有可能重拾跌势。

来源: Tradingview, Stone X

美元/加元4小时图过去几天横盘整理，摆脱了下降楔形形态。该形态打破后的目标在楔形的100%回调位，本例中在1.2275。但在那之前必须率先攻克7月14日以来的水平阻力位，即1.2424，然后是9月29日高点到10月21日低点的38.2%回档位，即1.2474附近，接着是水平阻力位与前述行情的50%回档位相汇区域，即1.2531-1.2545区间。支撑位在10月21日低点1.2288、下降楔形的上轨趋势线兼水平支撑位1.2203附近。

来源: Tradingview, Stone X

在通胀上升、9月就业报告异常强劲的背景下，加拿大央行可能将其每周债券购买金额减半至10亿加元。如果周三会议的结果符合预期，市场的要点将在于判断加拿大央行可能在什么时候开始加息。如果再伴随着油价震荡，美元/加元或许随之震荡。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan