本周重点关注货币对：英镑/美元- 嘉盛集团官网

英国央行定于周四召开其11月货币政策会议。市场参与者可能在部分MPC成员的引导下相信英国央行最早可能在本周加息。央行行长Bailey曾多次就其无法控制的、通胀的供应端（主要是能源价格）因素发表评论。Bailey声称，如果供应端继续发酵，央行或许不得不应对。另外，英国央行成员Saunders表示，“随着通胀加速上升，市场计入早于之前预期加息的做法目前来看是对的”。请注意，英国央行8950亿英镑的债券购买计划要到今年年末才会到期。所以综合来看，英国央行可能在其量化宽松到期之前加息。

另外，脱欧相关争议也不容忽视。这方面的最新争执是英国和法国在捕鱼许可证申请问题上不和，如果双方无法在周二结束之前达成和解，按法国的说法，其将阻止英国卸载鱼货。脱欧后风波也有可能左右英镑在本周的走势。

美联储也将在本周召开货币政策会议，市场高度期待其宣布开始拉开债券购买计划走向结束的大幕。（如果没有，那请小心随之而来的震荡）。那么，接下来一年的缩表节奏是什么？有一种建议是将每月国债和MBS的购买金额分别减少100亿和50亿美元。鲍威尔曾在9月FOMC会议上表示，预计量化宽松计划在2022年年中之前结束。另外请注意美联储对未来通胀的鉴别。美联储还是认为其属于暂时现象吗？市场将密切关注美联储的声明与召开的新闻发布会，寻找这些问题的答案。

过去一年里，英镑/美元从去年9月25日低点1.2687上涨至2月24日高点1.4241，之后涨势受阻并回撤，于5月底/6月初回踩这些价位，逼近2020年9月25日低点到2月23日高点行情的50%回档位，即1.3459下方不远处。7月初以来，英镑/美元一直交投于一个对称三角形内，10月初出现假下破走势，目前报在该三角形内，也略低于其50和200天均线。

来源: Tradingview, Stone X

英镑/美元4小时图已自上述三角形的上轨下斜趋势线（绿色）回落至9月29日低点到10月20日高点行情的38.2%回档位，即1.3673附近，支撑位在周一低点，即三角形下轨上斜趋势线附近1.3642一线，然后是50%回档位1.3622和61.8%回档位兼水平支撑位1.3570附近。上周五以来的盘中水平阻力位在1.3710还有50天均线。再往上的阻力位在近期高点1.3834和200天均线1.3847。

来源: Tradingview, Stone X

在FOMC与英国央行本周都将召开货币政策会议的环境中，英镑/美元有机会打破其近期区间。更不要说还有定于周五发布的美国非农就业报告。英镑/美元周一和周二可能盘整，但本周晚些时候有机会迎来剧烈的波动。

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