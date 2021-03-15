嘉盛集团：FOMC会议预览：美联储会被通胀吓到吗？

交易员仍在消化周四欧洲央行会议意外。欧洲央行宣布将在下个季度开始“显著加快”债券购买速度，以提前布局应对未来几个月殖利率和(潜在)物价压力的攀升。

除了给欧洲资产带来直接影响之外，该决定还突显出各国在面对今年以来困扰全球央行行长的最大问题时做法不一：全球公债殖利率的协同攀升是否预示着未来几个季度将面临过度通胀？

虽然欧洲央行似乎对这个问题持肯定回答，但美联储政策制定者近期言论表明，他们仍对通胀持续上升持怀疑态度。鉴于美联储将在3月17日(周三)举行半季货币政策会议，交易员急于确认美联储态度是否依然坚定。就此而言，本周数次强劲的长期国债标售可能会说服美联储在本月会议上推迟引入任何额外刺激措施。

美联储会议：关注重点

本月会议还将发布美联储经济预测季度更新，鉴于近期殖利率走势和市场通胀预期指标出现变化，最为重要的关注数据为美联储对2022年和2023年的利率预期(即大名鼎鼎的“点阵图”)。

12月的点阵图中，只有一位美联储委员预计2022年前，利率将自目前基本为零水平上升。如果下周我们看到预计最早明年加息的委员再增几位，或中值预测开始指向2023年加息，则表明美联储官员对价格压力的看法可能不像迄今表现出的那样一致和乐观。

除利率预期外，市场还将密切关注联储经济预测。考虑到财政刺激法案刚刚获批加之国内疫苗接种快速推进，美联储去年12月的预测数据（2021年年底经济增长4.2%和失业率5.0%）看起来有些过于悲观了；此次预测很可能会被上修，不过数据调整是否同时会让此前2022年和2023年的经济改善预测推前，我们拭目以待。

最后，若官方货币政策声明及美联储主席杰罗姆•鲍威新闻发布会总体基调有任何变化，都将为我们了解美联储未来行动计划提供线索。预计媒体将追问鲍威尔，美联储对实现就业和物价稳定目标方面取得“实质性进展”是如何定义的，以此帮助判断联储停止购债和加息的可能时机。

鉴于此前曾尝试过早收紧政策，此次会议上最有可能的情境为任何通胀上升迹象目前都被认为是暂时的，美联储继续保持“长期低利率”/“观望”立场。

美联储会议：对美元的影响

全球储备货币美元本月迄今一直人气高涨，不过目前相对回落。若美联储维持政策不变且未立刻表达对通胀的担忧，交易员将以此作为美债殖利率推高的绿灯信号，美元也将随之上扬。与此同时，若联储明显忧心通胀，或采取类欧央行措施，暗示将提高购债规模，或导致美元受创，美元指数推低。

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