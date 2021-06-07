美国CPI报告前瞻及其对美元/日元走势的影响

但市场经历过上月核心物价出现二十世纪八十年代以来最大月率涨幅的震撼洗礼后，本月再度做出强烈反应的门槛已大幅提升。所以，这次市场对CPI报告的回应或许较为温和。

其中一个佐证是，对于美联储认为通胀的上升属于临时性的观点的认可度似乎越来越高，以及承认美联储在劳动力市场和通胀之间优先关注前者。

因此，周四晚间的通胀数据如果表现强劲，也不大可能将美联储启动缩表的时间提前，但或许促使美联储最终在6月FOMC会议上讨论缩表，以及努力将缩表与加息时间分割。

提醒读者，随着一年前的通缩效应消失，而大宗商品价格上涨、供应瓶颈以及经济活动重启不断释放需求开始发挥作用，市场预测表面通胀年率进一步上升，至4.6%，而核心通胀年率升至3.4%。

所以，在上述数据发布后，美元可能暂时企稳，但更具吸引力的机会或许在美元/日元。如果在CPI数据发布后突破/收于109.00附近的趋势线支撑之下，美元/日元可能给出不错的做空机会。

美元/日元第一步可能下探4月低点107.47，甚至有加深回撤，看向波浪等高处兼200天均线106.90-106.30一线区间的风险。从下面第二张图表可以看出，那样的话美元/日元将恢复与美国10年期债券殖利率的同向波动。