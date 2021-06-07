美国CPI报告前瞻及其对美元/日元走势的影响

在上周的非农就业报告尘埃落地、令人失望后，下个关于美国经济状况的线索来自定于周四发布的美国5月CPI报告，其据预测再次“火热”。

2021/6/6 23:16:00

但市场经历过上月核心物价出现二十世纪八十年代以来最大月率涨幅的震撼洗礼后，本月再度做出强烈反应的门槛已大幅提升。所以，这次市场对CPI报告的回应或许较为温和。

其中一个佐证是，对于美联储认为通胀的上升属于临时性的观点的认可度似乎越来越高，以及承认美联储在劳动力市场和通胀之间优先关注前者。

因此，周四晚间的通胀数据如果表现强劲，也不大可能将美联储启动缩表的时间提前，但或许促使美联储最终在6月FOMC会议上讨论缩表，以及努力将缩表与加息时间分割。

提醒读者，随着一年前的通缩效应消失，而大宗商品价格上涨、供应瓶颈以及经济活动重启不断释放需求开始发挥作用，市场预测表面通胀年率进一步上升，至4.6%，而核心通胀年率升至3.4%。

所以，在上述数据发布后，美元可能暂时企稳，但更具吸引力的机会或许在美元/日元。如果在CPI数据发布后突破/收于109.00附近的趋势线支撑之下，美元/日元可能给出不错的做空机会。

美元/日元第一步可能下探4月低点107.47，甚至有加深回撤，看向波浪等高处兼200天均线106.90-106.30一线区间的风险。从下面第二张图表可以看出，那样的话美元/日元将恢复与美国10年期债券殖利率的同向波动。

USDJPY Daily Chart

USDJPY vs US 10years Treasury Yields

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2021年6月7日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

相关主题： 外汇 JPY 美元 消费者物价指数 通胀

市场最新资讯

每周明星货币对：美元/日元
三月 28, 2023 02:13 上午
欧洲央行不出意料地加息75个基点；取消前瞻指引
十月 28, 2022 04:43 上午
欧洲央行不出意料地加息75个基点；取消前瞻指引
十月 28, 2022 04:43 上午
英国2022保守党党魁选举：对英镑有何影响？ - 嘉盛官网
八月 19, 2022 05:44 上午
FOMC或加息75个基点，鲍威尔表态至关重要- 嘉盛官网
七月 26, 2022 03:43 上午
爱彼迎第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
五月 10, 2022 02:22 上午

几分钟开立真实账户

体验安全便捷、屡获殊荣的交易平台

开立真实账户

嘉盛专属交易平台

功能齐全的嘉盛专属网页版平台
更多详情
全球经济日历
全球经济日历

每周明星货币对：美元/日元
Fawad Razaqzada
三月 28, 2023 02:13 上午
    欧洲央行不出意料地加息75个基点；取消前瞻指引
    十月 28, 2022 04:43 上午
      欧洲央行不出意料地加息75个基点；取消前瞻指引
      十月 28, 2022 04:43 上午
        英国2022保守党党魁选举：对英镑有何影响？ - 嘉盛官网
        Matt Weller CFA, CMT
        八月 19, 2022 05:44 上午