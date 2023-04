¿Interesado en algo específico? Avanza usando estos enlaces:

Qué es una Oferta Pública Inicial (OPV)

Una OPV es el proceso de una empresa privada que cotiza sus acciones en una bolsa de valores pública, también conocida como "salir a bolsa". Las ofertas públicas iniciales (OPV) son la primera oportunidad de invertir en una unidad de propiedad de una empresa y recibir derechos de accionista. Las emisiones de acciones públicas permiten a una empresa recaudar dinero del público, en lugar de depender del capital privado. Esto le da a la empresa un fondo de capital mucho más amplio que puede usar para pagar deudas, financiar iniciativas y elevar su perfil.

La empresa ofrecerá sus acciones a través de los bancos de inversión, que son conocidos como suscriptores de la transacción. Estos bancos determinan el nivel de interés en las acciones de la empresa y los riesgos involucrados en la decisión del negocio, además de sugerir el precio de emisión inicial de las acciones.

El suscriptor se comunicará con los inversionistas potenciales para involucrarlos en un proceso conocido como suscripción, que establece términos tales como cuántas acciones está interesado en comprar cada inversionista y cuándo será la fecha de emisión. Una vez firmado, el inversionista ha aceptado los términos y realizará su pago.

Después de la oferta pública inicial, las acciones de la empresa se negocian en un mercado abierto, conocido como mercado secundario. Los inversores pueden vender las acciones a través de su corredor, sin la participación de la empresa o del suscriptor.

Perspectivas de las posibles OPV de empresas en 2022

El mercado de las OPV de 2021 fue impresionante: superó el récord anterior establecido durante el auge de las puntocom en términos de cotizaciones y capital recaudado. Pero, los últimos dos años también se han definido por la interrupción del mercado, y es poco probable que esto termine al filo de la medianoche del 31 de diciembre. Dado que persiste la incertidumbre económica, con el aumento de casos y la nueva variante Omicron, podríamos ver más dudas en el mercado de OPV.

Seguimos viendo un gran número de anuncios de SPAC en los EE.UU., una tendencia que bien podría continuar hasta 2022, aunque este método sigue siendo más frecuente en el mercado de EE.UU. que en Europa o Asia.

Particularmente en Europa, hemos visto a varias compañías que se esperaba que cotizaran en 2021 suspendieron sus planes hasta el nuevo año y más allá debido a la volatilidad del mercado, el aumento de la inflación, el endurecimiento de la política monetaria y las interrupciones de la cadena de suministro. Los ejemplos notables incluyen eToro y BrewDog; así como listados de EE.UU. como Instacart y TikTok.

Se espera que el sector de vehículos eléctricos sea uno a tener en cuenta en 2022, y el Bank of America predice que podríamos ver que la industria recaudará un total de US$ 100 mil millones de las OPV para 2023. De hecho, el impulso hacia el carbono neto cero y las nuevas tecnologías podría impulsar una serie de acciones de sostenibilidad, así como empresas de inteligencia artificial y ciberseguridad en los mercados públicos.

Con tantas OPV próximas para elegir, la expectativa será que las empresas generen ganancias más sólidas y brinden a los inversores una mejor preparación para las OPV para tener éxito. Hemos visto a muchas empresas a lo largo de 2021 ajustar su orientación y cotizar con precios más bajos, por lo que es de esperar que las empresas que cotizan en bolsa estén más preparadas de cara al nuevo año.

Próximas OPV para el 2022

No muchas empresas han confirmado oficialmente sus OPV todavía, pero aquí están diez de las OPV y SPAC futuras más importantes que esperamos ver en 2022.

Monzo Stripe TikTok Instacart MSP Recovery Databricks Chime Polestar Reddit eToro

Otras menciones notables para las próximas listas incluyen la brasilera Nubank, Bullish y Fertitta Entertainment, que se espera que se hagan públicas a través de acuerdos SPAC en 2022. También se esperaba que BrewDog apareciera en la lista, pero ha dicho que ahora no será hasta 2023 debido a las condiciones desfavorables del mercado.

Monzo

Los rumores sobre la oferta pública inicial de Monzo comenzaron a circular en julio de 2021, ya que tanto el director ejecutivo TS Anil como el director de operaciones Sujata Bhatia dijeron que estaban considerando opciones de financiación. Es probable que Monzo suceda en 2022 o 2023.



Aunque en realidad no hay planes de cotización en marcha, ha habido un aumento en la salida a bolsa de fintech, por lo que no es una sorpresa que Monzo se una a la refriega. Como empresa con sede en el Reino Unido, Monzo probablemente cotizará en la Bolsa de Valores de Londres.

Stripe

Se espera que el gigante de pagos en línea Stripe se haga público el próximo año, y algunos informes predicen una valoración posterior a la cotización de alrededor de US$ 100 mil millones. Si bien Stripe no ha presentado oficialmente sus documentos de OPV, se informa que ya está en conversaciones con bancos de inversión.

TikTok

El favorito de la Generación Z, TikTok, probablemente se hará público en algún momento de 2022, aunque aún no hay detalles concretos. La empresa matriz ByteDance todavía se enfrenta a problemas regulatorios, pero una vez que se resuelvan, podríamos ver una de las OPV más populares de la historia. Por sí solo, TikTok tiene un valor de más de US$ 50 mil millones, pero se estima que ByteDance está valorado en casi US$ 250 mil millones.

Lea nuestra guía sobre la OPV de TikTok

Instacart

El servicio de entrega de comestibles Instacart aún tiene que presentar sus documentos ante la SEC (Securities and Exchange Comission de Estados Unidos), pero ya estamos viendo un gran interés de los inversores en su OPV. A partir de sus valoraciones actuales, se espera que la empresa logre una valoración posterior a la cotización de 40.000 millones de dólares.

MSP Recovery

MSP Recovery saldrá a bolsa a través de un acuerdo de SPAC que lo valora en la colosal US$ 32.6 mil millones, lo que lo convertirá en uno de los SPAC más grandes registrados. El negocio de litigios de atención médica se está fusionando con Lionheart Acquisition Corp. Se esperaba que el acuerdo se finalizara en el cuarto trimestre de 2021 pero, al igual que muchos listados, se retrasó.

Databricks

Se espera que la empresa de software Databricks cotice y probablemente sea una acción de OPV popular cuando lo haga. Aún no se ha presentado, ni siquiera se ha confirmado públicamente, que se haga público, pero un reciente crecimiento lo hace probable. La valoración actual de Databrick sitúa su capitalización de mercado posterior a la cotización en alrededor de US$ 40 mil millones.

Chime

Se espera que Chime, el contendiente de Neobank, se haga público en algún momento de 2022, aunque no ha presentado documentación públicamente. Chime tiene un valor de unos US$ 25 mil millones en su última ronda de recaudación de fondos, pero se prevé que logre una valoración posterior a la cotización de US$ 30 mil millones.

Polestar

Polestar se hará público a través de un acuerdo SPAC en la primera mitad de 2022. El acuerdo se anunció con la firma de cheques en blanco Gores Guggenheim en septiembre de este año y se cerrará una vez que los accionistas lo hayan aprobado. Se espera que se negocie con el símbolo "PSNY" y tendrá un valor aproximado de 20.000 millones de dólares.

Reddit

La espina clavada en el costado de Wall Street este año, se espera que el foro de discusión en línea Reddit se haga público a principios de 2022. La compañía ha expresado su opinión sobre la espera de las condiciones de mercado adecuadas para que eso pueda cambiar. La especulación sobre el listado ha sido generalizada durante aproximadamente un año debido a la creciente popularidad de la plataforma. Se espera que Reddit cotice por aproximadamente US$ 15 mil millones.

eToro

Se esperaba que el corredor de bolsa en línea eToro se hiciera público a través de un acuerdo SPAC en el cuarto trimestre de 2021, pero esperamos verlo a principios de 2022. El plan original tenía el SPAC reservado para el tercer trimestre, pero la gran cantidad de acuerdos de SPAC causó un retraso regulatorio. El acuerdo con FinTech Acquisition Corp ha valorado a la empresa en US$ 10,4 mil millones.

Cómo operar con empresas públicas en FOREX.com

Una vez que se cotiza una acción de OPV, podrá negociar sus acciones como lo haría con cualquier otra empresa que cotice en bolsa.

Siga estos pasos para comenzar a operar con acciones:

Abra una cuenta de FOREX.com o inicie sesión si ya es cliente Busque la empresa con la que desea operar en nuestra plataforma galardonada Elija su posición y tamaño, y sus niveles de tope y límite Coloque su posición

Es importante recordar que, si bien las nuevas empresas ofrecen un gran potencial de crecimiento, también conllevan una cantidad significativa de riesgo. Para construir su confianza en el comercio de acciones, le recomendamos que practique tomando una posición primero en una cuenta demo libre de riesgo operando con US$ 10.000.

¿Cómo se han comportado las OPV de 2021?

El mercado de OPV en 2021 estuvo activo, por decir lo menos. En el tercer trimestre, 1.635 empresas habían cotizado a nivel mundial, recaudando un total de 330,7 mil millones de dólares, según una investigación de EY. Eso ya es un 35% (US$ 115 mil millones) más alto que el año completo 2020, a pesar de que la actividad cayó durante dos trimestres consecutivos en 2021.

Fuente: EY

El mercado de valores de EE.UU. continuó siendo el más grande, con 403 OPV que recaudaron más de US$ 133 mil millones, lo que supera los registros de 20 años del país en conteo y ganancias. El mercado asiático recaudó US$ 106 mil millones y la región europea recaudó US$ 74 mil millones.

A pesar de ser más pequeño que el mercado de los EE.UU., el número de listados en el Reino Unido ha aumentado un 310% este año, con 113 listados en comparación con solo 36 el año pasado. Las OPV más grandes del Reino Unido fueron la cotización de £ 8 mil millones de la firma de tecnología financiera Wise y la flotación de £ 1,7 mil millones de la compañía de ciberseguridad Darktrace.

A partir de 2020, los acuerdos de SPAC continuaron ganando terreno en el primer trimestre de 2021 con más de US$ 88 mil millones recaudados, lo que lo convierte en el trimestre más grande registrado. El mercado se enfrió durante el resto del año, pero seguimos viendo grandes franjas de empresas basadas en adquisiciones que cotizan en bolsas de EE.UU. según PWC, el 30% (US$ 16.8 mil millones) de las ganancias de la OPV de Estados Unidos se atribuyó a las SPAC.

La tecnología, la salud y la industria recibieron la mayor atención en términos de sectores. El interés en las acciones de atención médica no es sorprendente dado el control que aún tiene la pandemia Covid-19 y el interés continuo que tienen los inversores en las acciones relacionadas con las vacunas.

Vale la pena señalar que las valoraciones de las OPV se han cuestionado en todos los ámbitos. La investigación de Deaologic mostró que el 49% de las empresas que recaudaron más de US$ 1 mil millones en la OPV ahora cotizan por debajo de su precio de cotización, incluidas empresas como Deliveroo y Oatly. Esto se compara con solo el 33% de las empresas en 2019 y el 27% en 2020.

Principales acciones de OPV de 2021

Aquí están las diez principales OPV, cotizaciones directas y SPAC de 2021 (enumeradas por la capitalización de mercado de cada empresa en el mercado abierto en su primer día de negociación).

Rivian (OPI, US$ 86 mil millones) Coinbase (listado directo, US$ 85,8 mil millones) Coupang (OPI, US$ 84.000 millones) Didi Global (OPI, US$ 67.800 millones) Roblox (listado directo, US$ 41 mil millones) UiPath (OPI, US$ 35.800 millones) Toast (OPI, US$ 31.000 millones) Robinhood (OPI, US$ 29 mil millones) Lucid Group (SPAC, US$ 24 mil millones) AppLovin (OPI, US$ 23,3 mil millones)

Rivian

Fecha de salida a bolsa: 10 de noviembre de 2021

Precio de salida a bolsa: US$ 78

Capitalización de mercado inicial: US$ 86 mil millones

Las acciones de Rivian se cotizaron a US$ 78 cada una, lo que recaudó US$ 12 mil millones en capital y le dio a la compañía una valoración de US$ 66.5 mil millones. Sin embargo, las acciones comenzaron a cotizar en el Nasdaq a US$ 106,75 y cerraron el primer día a US$ 100,73. Esto le dio a Rivian una capitalización de mercado de aproximadamente US$ 86 mil millones, lo que la hizo más grande que Ford y General Motors.

Como se trata de una empresa que acaba de cotizar en bolsa, actualmente no hay consenso de los analistas sobre cómo se comportarán las acciones en 2022. Pero el rumor en torno a las acciones de vehículos eléctricos (EV) en general hace que sea interesante de ver. Otras compañías de vehículos eléctricos seguirán su camino a lo largo de 2022.

¿Quiere posicionarse sobre las acciones de Rivian?

Coinbase

Fecha de salida a bolsa: 14 de abril de 2021

Precio de salida a bolsa: US$ 250

Capitalización de mercado inicial: US$ 85,8 mil millones

Nasdaq estableció a Coinbase un precio de referencia de US$ 250 por acción, lo que le daría una valoración de US$ 65 mil millones, pero en la apertura este precio se disparó a US$ 380 ya que los inversores clamaron por obtener una parte del intercambio de criptomonedas. Al final del primer día, las acciones de Coinbase cerraron en US$ 328.28, dando una capitalización de mercado inicial de US$ 85.8 mil millones.

A partir de 2022, COIN tiene una calificación de consenso de 'comprar' con un consenso de precio objetivo promedio de US$ 408.701, que es un 63% por encima de su precio de salida a bolsa.

Coupang

Fecha de salida a bolsa: 11 de marzo de 2021

Precio de salida a bolsa: US$ 35

Capitalización de mercado inicial: US$ 84 mil millones

Las acciones de Coupang aumentaron un 81% en el mercado abierto, de un precio de oferta de US$ 35 cada una a US$ 63,50 por acción. Por un breve tiempo, la compañía tuvo una valoración de más de US$ 100 mil millones, pero se estableció para cerrar en US$ 49,25 por acción, lo que le dio una capitalización de mercado inicial de US$ 84 mil millones.

A partir de 2022, Coupang tiene una calificación de consenso de "comprar", con un consenso de precio objetivo promedio de US$ 36.301, que es un 3% por encima de su precio de salida a bolsa.

Didi Global

Fecha de salida a bolsa: 30 de junio de 2021

Precio de salida a bolsa: US$ 14

Capitalización de mercado inicial: US$ 67,8 mil millones

El servicio de transporte compartido Didi ofreció sus acciones a US$ 14 cada una, lo que le habría dado una capitalización de mercado total de más de US$ 67 mil millones. Al final de su primer día de negociación, las acciones de Didi cerraron a US$ 14.14, lo que le dio una capitalización de mercado de aproximadamente US$ 67.8 mil millones, justo por encima de la oferta inicial de la compañía. La compañía fue el primer gigante de viajes compartidos en terminar el día por encima de su precio de oferta y también se llevó el récord de la mayor oferta pública inicial de una empresa china en Estados Unidos desde la oferta pública inicial de Alibaba.

La decisión de Didi de cotizar en Nueva York fue impopular en Beijing. Los reguladores chinos habían pedido que la compañía se asegurara de que sus datos estuvieran seguros antes de la OPI y, en una medida sin precedentes, solicitaron que Didi elimine sus acciones de la bolsa estadounidense.

Esto significa que, entrando en 2022, el futuro de las acciones de Didi sigue siendo bastante impredecible. Reuters informa solo una recomendación de un analista de "comprar" con un objetivo de US$ 251, que es un 78% por encima de su precio de salida a bolsa.

Roblox

Fecha de salida a bolsa: 11 de marzo de 2021

Precio de salida a bolsa: US$ 45

Capitalización de mercado inicial: US$ 41 mil millones

La compañía de juegos en línea Roblox sugirió un precio de US$ 45 por acción para su cotización directa, lo que le habría dado una capitalización de mercado de US$ 30 mil millones. Pero cuando cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York, sus acciones se dispararon en un 54,4%, cerrando a US$ 69,50 cada una para darle a la compañía una valoración inicial de más de US$ 41 mil millones, más del doble del tamaño de su competidor Epic Games.

A partir de 2022, Roblox tiene una calificación de consenso de "comprar", con un consenso de precio objetivo promedio de US$ 114.40, que es un 154.2% por encima de su precio de salida a bolsa.

¿Quieres tomar una posición sobre las acciones de Roblox?

UiPath

Fecha de salida a bolsa: 21 de abril de 2021

Precio de salida a bolsa: US$ 56

Capitalización de mercado inicial: US$ 35.8 mil millones

La compañía de robótica UiPath recaudó US$ 1.5 mil millones a través de su OPI en la que vendió acciones a US$ 56 cada una, que estaba por encima de su rango de precios esperado de US$ 52 a US$ 54. Al cierre del mercado, las acciones se cotizaban a 69 dólares cada una, lo que valoraba a la empresa en 35.800 millones de dólares. El debut fue una de las OPI de software de EE.UU. Más grandes de la historia, detrás de Snowflake y Qualtrics en 2020.

A partir de 2022, UiPath tiene una calificación de consenso de "mantener", con un consenso de precio objetivo promedio de US$ 71.14, que es un 58% por encima de su precio de salida a bolsa.

Robinhood

Fecha de salida a bolsa: 29 de julio de 2021

Precio de salida a bolsa: US$ 38

Capitalización de mercado inicial: US$ 29 mil millones

Robinhood ofreció 55 millones de acciones de sus acciones ordinarias clase A, a partir de 38 dólares cada una, y recaudó 2.100 millones de dólares. La cotización valoró a la empresa en 31.700 millones de dólares, por debajo de las previsiones. Al cierre, sus acciones habían caído un 8,4% y cerró su primer día de cotización en 34,82 dólares con una valoración de mercado de 29.000 millones de dólares.

Desde entonces, el precio se ha recuperado, pero marcó uno de los peores debuts bursátiles para una empresa de su tamaño. A partir de 2022, Robinhood tiene una calificación de consenso de "mantener", con un consenso de precio objetivo promedio de US$ 45,86, que es un 20,7% por encima de su precio de salida a bolsa.

Toast

Fecha de salida a bolsa: 22 de septiembre de 2021

Precio de salida a bolsa: US$ 40

Capitalización de mercado inicial: US$ 31 mil millones

La cotización de Toast se produjo después de un año difícil para la empresa de restaurantes: tuvo que despedir a la mitad de su personal en medio de Covid y las consecuencias generales de la pandemia causada por la industria hotelera. Por lo tanto, fue una grata sorpresa ver cómo las acciones de la compañía aumentaron en su primer día de negociación.

La compañía valoró sus acciones en US$ 40 cada una, que ya estaba por encima de su rango estimado, y experimentó un repunte del 56% para cerrar en US$ 63,51. Esto impulsó el valor de mercado de Toast de los US$ 20 mil millones previstos a una capitalización de mercado de US$ 31 mil millones.

Desde entonces, las acciones de Toast han tenido una época turbulenta, pero todavía tiene una calificación de consenso de "comprar". Tiene un consenso de precio objetivo promedio de US$ 63,22, es decir, un 0,4% por debajo de su precio de salida a bolsa.

Lucid Group

Fecha SPAC: 26 de julio de 2021

Precio SPAC: US$ 15

Valor patrimonial: US$ 24 mil millones

El acuerdo SPAC de Lucid lo valoró en US$ 24 mil millones y generó a la compañía US$ 4,4 mil millones en efectivo. Fue uno de los SPAC más esperados del año, con acciones de Churchill Capital IV Corp, la firma de cheques en blanco, que aumentaron de US$ 10 cada una a US$ 15 en el momento del trato. Después de que la compañía de vehículos eléctricos completara su fusión, las acciones de Lucid aumentaron un 11% para cerrar en US$ 26,83.

Lucid tiene una calificación de consenso de "comprar" con un consenso de precio objetivo promedio de US$ 44,33 a medida que nos acercamos al 2022, es decir, un 195,5% por encima de su precio de salida a bolsa.

AppLovin

Fecha de salida a bolsa: 15 de abril de 2021

Precio de salida a bolsa: US$ 80

Capitalización de mercado inicial: US$ 23,3 mil millones

Los inversores de OPI valoraron a la empresa de juegos móviles AppLovin en US$ 28 mil millones, pero en la apertura del mercado sus acciones comenzaron a cotizar a US$ 70 - 10% más bajo que el precio de oferta. Las acciones de APP cerraron un 18,5% a 65,20 dólares, lo que le otorga una capitalización de mercado inicial de alrededor de 23,3 mil millones de dólares. Las acciones de AppLovin no alcanzaron la marca de US$ 80 hasta junio.

AppLovin tiene una calificación de consenso de "comprar" en el nuevo año, con un precio objetivo promedio de 110,40 dólares, que es un 38% por encima de su precio de salida a bolsa.

¿Listo para negociar acciones de OPV?

Abra su cuenta de FOREX.com hoy para comenzar a operar con miles de acciones internacionales.

Opere acciones estadounidenses desde tan solo 1,8 centavos por acción

estadounidenses desde tan solo 1,8 centavos por acción Opere con CFDs (contratos por diferencias) sobre acciones del Reino Unido con comisiones de tan solo 8 puntos básicos

sobre acciones del Reino Unido con comisiones de tan solo 8 puntos básicos Obtenga acceso a los nombres de los titulares así como las OPV recientemente cotizadas

