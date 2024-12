Aktienwoche: Walt Disney, Home Depot, MicroStrategy

Vorschau auf die Unternehmensgewinne von Walt Disney im 4. Quartal

Der Unterhaltungsriese, der in den Bereichen Medien, Unterhaltung und Freizeitparks tätig ist, veröffentlicht seine Unternehmensgewinne für das vierte Quartal vor der Markteröffnung am Donnerstag, dem 14. November. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 1,09 US-Dollar, was einem Anstieg von 32,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Disney hat die Gewinnschätzungen für die letzten vier Quartale übertroffen. Der Umsatz wird voraussichtlich bei 22,5 Milliarden US-Dollar liegen, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Unterhaltungsgeschäft könnte durchwachsen sein. Das lineare TV-Geschäft entwickelt sich aufgrund geringerer Werbe- und gesunkener Affiliate-Einnahmen unterdurchschnittlich. Allerdings sollte sich an der Streaming-Front ein stärkeres Bild abzeichnen. Das Abonnentenwachstum war jedoch mit 700.000 Abonnenten im letzten Quartal eher bescheiden. Allerdings haben die werbebezogenen Einnahmen und die Streaming-Angebote von Disney angezogen. Unterdessen gibt es Bedenken hinsichtlich des Betriebs der Disney-Themenparks. Dieses Segment hat sich seit der Pandemie solide entwickelt, aber die kurzfristigen Aussichten verbleiben aufgrund höherer Kosten gemischt. Die Aussichten für das kommende Quartal könnten schwach ausfallen, wobei das Betriebsergebnis im Erlebnisbereich aufgrund der Olympischen Spiele im Sommer und zyklischer Faktoren in China voraussichtlich im mittleren einstelligen Bereich gesunken sein wird.

Wie man die Unternehmensgewinne von DIS handelt

Der Aktienkurs von Walt Disney fiel im August auf ein Tief von 83. Seitdem steigt der Kurs langsam an und übersteigt die 50- und 100-SMA, während er sich in Richtung der 200-SMA bewegt, die das nächste Ziel für die Bullen bei 100 darstellt. Oberhalb davon sind 107 Kegel im Spiel.

Unterstützung wird bei 95, dem November-Tief, und bei 93, dem 50- und 100-SMA, gesehen.

Home Depot Q3-Gewinnvorschau

Der Baumarkt Home Depot wird am Dienstag vor Marktöffnung seine Unternehmensgewinne für das dritte Quartal bekannt geben. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie bei 3,64 US-Dollar und der Umsatz bei 39,13 Milliarden US-Dollar liegen wird, verglichen mit einem Gewinn pro Aktie von 3,81 US-Dollar und einem Umsatz von 37,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 3,8 %, während die Unternehmensgewinne voraussichtlich um 4,5 % sinken werden. Im Vorquartal verweilte Home Depot angesichts der schwächer als erwarteten Umsätze in der zweiten Jahreshälfte aufgrund hoher Zinssätze und der Unsicherheit der Verbraucher in einer abwartenden Haltung. Im August sagte Finanzvorstand Richard Macphail, dass Verbraucher aufgrund der hohen Zinssätze den Kauf und Verkauf von Häusern verzögern und Ausgaben für größere Projekte aufschieben. Anleger werden sehen wollen, ob dies immer noch der Fall ist.

Wie man Unternehmensgewinne von HD handelt

Der Preis ist seit dem Tief von 320 im Mai ständig gestiegen und hat eine Serie höherer Hochs und niedrigerer Tiefs geschaffen. Mitte Oktober erreichte er ein Allzeithoch von 421 und ist dann wieder etwas gesunken, hat sich aber über dem 50-SMA und 400 erholt. Käufer werden versuchen, den Aufwärtstrend auf 421 und neue Allzeithochs auszudehnen.

Verkäufer werden versuchen, die 50 SMA bei 394 zu durchbrechen, und ein Durchbruch unter 382 schafft ein niedrigeres Tief.

MicroStrategy

MicroStrategy, Bitcoin-Aktien und Miner werden im Fokus stehen, da der Bitcoin-Preis nach dem Wahlsieg von Trump auf Rekordhöhen von 80.000 steigt. Trump stellte sich im Präsidentschaftswahlkampf als kryptofreundlicher Kandidat dar und versprach, den Sektor zu deregulieren. Mit einem starken Mandat und einer starken Plattform zur Umsetzung seiner Politik wird erwartet, dass Trump den Sektor stützt. Bitcoin-ETFs verzeichneten am Tag nach Trumps Wahlsieg Rekordzuflüsse, was ein Beweis für die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin und das steigende Interesse institutioneller Anleger ist. Da der Preis von Bitcoin steigt, könnten die umfangreichen Käufe von MicroStrategy weiteres Interesse und potenzielle Preissteigerungen wecken und dem Unternehmen helfen, auf einer Welle der wachsenden Nachfrage nach Kryptowährungen zu reiten und seine Position als eines der einflussreichsten Unternehmen im Krypto-Bereich zu festigen.

Der Aktienkurs ist im vergangenen Jahr um über 460 % gestiegen und hat sich seit Jahresbeginn um fast 300 % erhöht und notiert auf einem Allzeithoch.

Wie man MSTR handelt

MicroStrategy handelt bequem um diese 5100 und 200 gleitenden Durchschnitte, die auf starken Kaufdruck und ein Zeichen für eine klare Aufwärtsdynamik hindeuten. Der RSI befindet sich im überkauften Bereich, was auf eine Phase der Konsolidierung oder sogar einen Rückzug hindeutet.

Solange der Preis über 220 verbleibt, bleibt der Aufwärtstrend bestehen. Ein Unterschreiten dieses Niveaus führt zu einem niedrigeren Tief.