DAX konsolidiert nahe Widerstand inmitten des Fokus auf US-Daten

Trotz Donald Trumps Drohung mit neuen Zöllen waren die asiatischen Aktien über Nacht gespalten, wobei der Nikkei 225 gesunken und die chinesischen Indizes gestiegen sind. Auf dem Weg zu 45.000 Punkten erreichte der Dow ein neues Rekordhoch, und die US-Indizes verzeichneten einen weiteren soliden Tag. Laut Fed-Protokoll rechnen die Entscheidungsträger weiterhin mit einer allmählichen Lockerung der Geldpolitik. Die Märkte werden sich allmählich beruhigen, da bereits vor der morgigen Thanksgiving-Pause in den USA weniger gehandelt wird. Während sich die Goldpreise nach dem starken Abverkauf am Montag wieder erholen, haben sich die Ölpreise gestern als Reaktion auf die Nachricht vom Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon kaum bewegt.

Unternehmensnachrichten

Nach einer internen Untersuchung, die das Unternehmen dazu veranlasste, die Bekanntgabe seiner Unternehmensgewinne zu verschieben, verzeichnete Macy's (NYSE: M) einen Wertverlust von 2,2 %. Berichten zufolge wurden ab dem vierten Quartal 2021 durch einen Buchhaltungsfehler, der von einem Mitarbeiter des Unternehmens begangen wurde, zwischen 132 und 154 Millionen US-Dollar an Verkäufen verschleiert.

Eine historische Fusion im Technologiebereich, die die Halbleiterindustrie hätte verändern können, wurde durch das schwindende Interesse von Qualcomm an einem Kauf von Intel gestoppt. Die Entscheidung verschärfte die Probleme der Fertigungseinheit von Intel, die regulatorischen Probleme und die Schulden in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar. Die Aktion lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf die Bestrebungen von Qualcomm, in neue Branchen wie PCs, Netzwerke und Automobilprozessoren einzusteigen, sowie auf die Versuche von Intel, sich neu zu erfinden.

Heute im Kalender (MEZ)

Was die Bekanntmachungen im Kalender betrifft, so war der gestrige Tag sehr unauffällig, aber heute ist er randvoll mit Informationen, die das Potenzial haben, den Markt zu beeinflussen. Bitte beachten Sie, dass die US-Aktienmärkte am 28. November geschlossen sind und am 29. November um 19:00 Uhr MEZ vorzeitig schließen. Darüber hinaus haben verschiedene Rohstoffe und Metalle sowie Indizes wie der S&P 500 und die Wall Street an beiden Tagen verkürzte Handelszeiten.

14:30 USD Fortlaufende Arbeitslosenansprüche

14:30 USD Kernaufträge für langlebige Güter (MoM) (Okt.) P

14:30 USD Kern-PCE-Preisindex (MoM) (Okt.)

14:30 USD Kern-PCE-Preisindex (YoY) (Okt.)

14:30 USD Kern-PCE-Preise (Q3) P

14:30 USD Aufträge für langlebige Güter (MoM) (Okt.) P

14:30 USD BIP (QoQ) (Q3) P

14:30 USD BIP-Preisindex (QoQ) (Q3) P

14:30 USD Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung

14:30 USD PCE-Preisindex (MoM) (Okt.)

14:30 USD Persönliche Ausgaben (Monat zu Monat) (Okt.)

15:45 USD Chicago Einkaufsmanagerindex

16:30 USD Rohöllagerbestände

19:00 EUR EZB-Direktor Lane spricht

DAX-Analyse

DAX-Spitzenreiter

Henkel AG +2,81 %

Beiersdorf AG +1,38 %

Vonovia +1,09 %

Brenntag AG +0,72 %

DAX-Schlusslichter

Commerzbank -1,98 %

Deutsche Bank -1,30 %

Bayer -1,01 %

MTU Aero Engines -1,01 %

Germany 40 (DAX) 4-Stunden-Chart

1. Aktuelle Kursbewegung und Trend:

Der DAX wird bei 19.270,6 gehandelt und zeigt Zögern in der Nähe des oberen Bereichs eines absteigenden Kanals (orange hervorgehoben).

Bei der jüngsten Erholung wurde 19.318,4 (eine wichtige Widerstandsmarke) getestet, aber abgewiesen, was auf eine mögliche Schwäche hindeutet.

2. Unterstützungs- und Widerstandslevel:

Widerstand :

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 19.318,4 . Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte zu einem Test der oberen Kanalgrenze bei 19.513,9 führen.



Ein weiterer Widerstand liegt bei 19.684,9 , was ein kritisches Niveau für eine breitere bullische Fortsetzung darstellt.

Unterstützung :

Die nächste Unterstützung liegt bei 19.211,9 , was mit dem unteren Bereich der jüngsten Konsolidierungszone übereinstimmt.



Weitere Unterstützung liegt bei 19.203,4. Ein Zusammenbruch unter dieses Niveau würde wahrscheinlich 19.100 oder weniger ansteuern und die untere Grenze des absteigenden Kanals bei 18.950 anvisieren.

3. Gleitende Durchschnitte:

Der Preis wird unter dem EMA 10 bei 19.316,6 gehandelt, was als unmittelbarer Widerstand fungiert.

Der EMA 20 bei 19.318,4 unterstreicht die Bedeutung der aktuellen Widerstandszone.

Der EMA 50 bei 19.159,4 und der EMA 200 bei 19.203,4 fungieren als dynamische Unterstützungsniveaus, wobei der Preis derzeit zwischen diesen wichtigen Durchschnittswerten schwankt.

4. RSI und Stochastic RSI:

Der RSI liegt bei 49,82 , was auf einen neutralen Ausblick hindeutet, aber leicht bearisch ist, da er sich der unteren Hälfte des Bereichs nähert.

Der Stochastic RSI liegt bei 17,16, was auf überverkaufte Bedingungen hindeutet. Dies könnte auf eine mögliche kurzfristige Erholung hindeuten, vorausgesetzt, die Unterstützungsniveaus halten.

5. Wichtige Beobachtungen:

Der DAX konsolidiert innerhalb des absteigenden Kanals und hat Schwierigkeiten, die wichtigen Widerstandsmarken zu durchbrechen.

Die Kombination aus überverkauftem Stochastic RSI und der Nähe zu den Unterstützungsniveaus deutet auf das Potenzial für eine Erholung hin, aber die Bedingungen für einen breiteren Abwärtstrend bleiben bestehen, es sei denn, der Preis verbleibt über dem oberen Niveau des Kanals.

--Verfasst von Philip Papageorgiou – Marktanalyst

-Folgen Sie mir auf X (ex Twitter): PhilipForexCom