Dow Jones und ASX 200 klammern sich nach starkem ISM-Bericht an Unterstützung: Börsenbeginn in Asien

Zwei wichtige PMI-Berichte für die USA entwickelten sich in unterschiedliche Richtungen. Während der S&P Global einen leichten Anstieg meldete, zeichnete der ISM ein optimistischeres Bild. Der ISM Services PMI wuchs so schnell wie seit sechs Monaten nicht mehr. 13 von 18 Branchen meldeten einen Anstieg und die Schlagzeilen über 54,5 deuten auf eine jährliche BIP-Rate von 1,6 % hin. Der Beschäftigungsindex stieg auf ein 21-Monats-Hoch und auch die Ordereingänge erreichten ein 6-Monats-Hoch, obwohl die gezahlten Preise im zweiten Monat in Folge gestiegen sind. Kommentare der Umfrageteilnehmer schienen ebenfalls eine sanfte Landung der US-Wirtschaft zu unterstützen. Die Fed Fund Futures deuten weiter darauf hin, dass die Fed mit den Zinserhöhungen fertig ist.

Die US-Anleiherenditen stiegen den dritten Tag in Folge und die Indizes an der Wall Street gaben weiter nach. Grund dafür ist der ISM-Bericht zu den Fed-Zinsen, der das Narrativ „Higher for longer“ untermauert.

Der S&P 500 fiel an seinem schlechtesten von acht Tagen zurück auf 4450. Der Nasdaq gab ebenfalls nach, traf am Hoch vom 24. August aber auf Unterstützung.

• USD/CNH holte am zweiten Tag hintereinander auf und verzeichnete einen schönen Ausbruch aus der 1-Stunden-Bullenflagge. Damit überschritt es das untere Ziel von 7,32. Trotz der Berichte über aktive Verkäufe von USD/CNH durch Chinas Staatsbanken gab das Währungspaar die Hälfte seiner Tagesgewinne wieder ab.

Nachdem Bailey, Gouverneur der Bank of England (BOE), erklärte, die Zentralbank sei dem Ende des Zinserhöhungszyklus „viel näher“, fiel GBP/USD auf ein 3-Monats-Tief und war damit am Mittwoch das schwächste Forex-Paar. Das Tief folgte auf Äußerungen der Chefvolkswirte der BOE in der vergangenen Woche, wonach die Zinssätze eher auf einem Plateau verharren dürften.

WTI-Rohöl stieg den sechsten Tag in Folge und konnte seine Gewinne halten, nachdem berichtet wurde, dass die Rohölvorräte in der vierten Woche hintereinander gesunken waren.

Die Bank of Canada hat die Zinssätze wie erwartet beibehalten, warnte jedoch vor einem erneuten Zinsanstieg, sollte der Inflationsdruck anhalten.

Knot, Mitglied der Europäischen Zentralbank, erklärte, dass die Märkte die Risiken weiterer Zinserhöhungen der EZB unterschätzen.

Ereignisse im Blickpunkt (AEDT):

11:30 Uhr – Australische Handelsbilanz, Bauzulassungen

11:30 Uhr – Rede von Nakagawa, Vorstandsmitglied der BOJ (Bank of Japan) . Da Beamte wie der Währungsdiplomat Kanda immer lauter werden, könnten Händler mit weiteren Aussagen zum Yen rechnen.

. Da Beamte wie der Währungsdiplomat Kanda immer lauter werden, könnten Händler mit weiteren Aussagen zum Yen rechnen. 13:00 Uhr – Die Daten zur chinesischen Handelsbilanz werden uns angesichts der zunehmend negativen Zahlen der letzten Monate wahrscheinlich nicht begeistern. Der Konsens ist jedoch, dass sich diese Rückgänge verlangsamen werden. Erleben wir allerdings eine für die Märkte bedeutsame Überraschung, muss diese wohl nach oben und nicht nach unten gerichtet sein.

werden uns angesichts der zunehmend negativen Zahlen der letzten Monate wahrscheinlich nicht begeistern. Der Konsens ist jedoch, dass sich diese Rückgänge verlangsamen werden. Erleben wir allerdings eine für die Märkte bedeutsame Überraschung, muss diese wohl nach oben und nicht nach unten gerichtet sein. 16:00 Uhr – Deutsche Industrieproduktion

18:30 Uhr – Rede von EZB-Mitglied Elderson

19:00 Uhr – Europäisches BIP, Beschäftigung

22:30 Uhr – US-Arbeitslosenhilfe

ASX 200 im Überblick:

Der Cash-Index ASX 200 erlebte seinen schlechtesten von sieben Tagen und schloss unter seiner 4-tägigen Konsolidierung.

SPI-Futures fielen um 0,4 %, was auf eine heutige schwache Eröffnung des Cash-Indexes hindeutet.

Der nachstehende Chart zeigt, dass sich der ASX in diesem Jahr seitwärts bewegt hat, obwohl sich die Höchst- und Tiefstände aufgrund der zunehmenden Volatilität angenähert haben.

Das kann ein Indikator dafür sein, dass die Volatilität irgendwann explodieren wird, auch wenn es keinen zeitlichen Anhaltspunkt gibt, wann dies der Fall sein wird.

Das Momentum drehte gestern jedoch stark nach unten und der ASX klammert sich nun an die Unterstützung um 7200 und den 200-Tage-EMA. Kurzfristig ist das wahrscheinlich ein entscheidender Bereich.

Händler sollten die globale Stimmung im Auge behalten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob der ASX von der 7200er-Grenze abprallen kann, oder ob sie bei einem Durchbruch (oder einem erneuten Test) unter dieser Grenze auf Abwärtswetten setzen.

Technische Analyse des Dow Jones (Tageschart):

Der Dow Jones folgte dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 nach unten und nähert sich nun interessanten Unterstützungsniveaus. Die jüngsten Kursbewegungen haben zu einer gewissen Unruhe in der Oktober-Trendlinie geführt. Obwohl der Tagesabschluss am 24. August unterhalb lag, hat der Markt seitdem am 25. August und am 6. September auf der Trendlinie geöffnet und geschlossen. Das zeigt, dass die Trendlinie noch immer eine gewisse Bedeutung hat.

Der 100-Tage-EMA unterstützte das gestrige Tief und bleibt über dem 200-Tage-EMA. Möglicherweise ist also noch etwas Kampfgeist übrig. Obwohl ich einen Ausbruch über das Hoch vom Dezember 2022 bevorzugen würde, bevor der EMA wieder Vertrauen fasst, hat sich ein Swing-Tief gebildet. Hier ist ein Ausbruch über 35.070 erforderlich, um eine Trendwende (zurück auf die bullische Seite) zu bestätigen. Eine Bewegung unter 34.000 deutet an, dass die nächste Abwärtslinie im Gange ist. Ich erwarte jedoch, dass der 200-Tage-EMA um 33.840 zumindest eine erste Unterstützung bietet.

