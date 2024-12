Erwartungen für die kommende Börsenwoche: US-Wahlaktien und -sektoren im Fokus

Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl am 5. November sind die offiziellen Umfragen immer noch sehr knapp, obwohl Kamala Harris an diesem Wochenende in Führung zu liegen scheint. Die Märkte folgen jedoch den Prognosemärkten wie Predict und Poly Market, die auf einen Sieg von Trump hindeuten, wenn auch mit sinkenden Gewinnchancen für Trump.

Der S&P 500 gab sein Rekordhoch vom Oktober im Zuge der Risikoreduzierung vor der Wahl in dieser Woche wieder ab. Hier betrachten wir, welche Sektoren und Aktien bei einem Sieg von Trump oder Harris gut abschneiden könnten.

Welche Aktien könnten also im Falle eines Wahlsiegs von Trump steigen?

Trumps Versprechen, die Unternehmenssteuern zu senken und die Regulierung zu lockern, dürfte die Märkte im Falle eines Wahlsiegs von Trump stützen.

US-Banken werden wahrscheinlich von einem schnellen republikanischen Sieg profitieren, dank verbesserter inländischer Investitionen, einer lockereren Regulierung und Steuersenkungen. Aktien von Unternehmen wie JP Morgan, Bank of America und Wells Fargo könnten gefragt sein, insbesondere nach ermutigenden Ergebnissen für das dritte Quartal.

In der Zwischenzeit könnten Fusionen und Übernahmen auch von einer weniger strengen Durchsetzung der Vorschriften profitieren, was bedeutet, dass auch Goldman Sachs und Morgan Stanley davon profitieren könnten.

Automobilindustrie: Der Automobilsektor, der stark vom Inlandsmarkt abhängig ist, könnte sich unter Trump gut entwickeln. Dazu gehören Aktien wie Ford und General Motors. Im Bereich der Elektrofahrzeuge könnte Tesla nach der soliden Unterstützung von Elon Musk für Trumps Wahlkampf steigen.

Krypto-Aktien: Trump hat sich im Wahlkampf als Pro-Krypto-Kandidat erwiesen und dazu beigetragen, Bitcoin auf einen Wert von nur wenigen 100,00 $ unter seinem vorherigen Rekordhoch zu stützen. Infolgedessen sind die Krypto-Aktien gestiegen. Unter einer Präsidentschaft von Trump könnten die Krypto-Aktien weiter steigen. MicroStrategy, aber digitale Protestplattformen könnten davon profitieren.

Energie: Trump unterstützt die fossile Brennstoffindustrie, was den großen Öl- und Gasunternehmen zugutekommen könnte. Er würde wahrscheinlich eine Politik verfolgen, die die inländische Energieproduktion begünstigt, was Unternehmen wie Chevron und Exxon Mobil zugutekommen könnte, die am Freitag nach positiven Ergebnissen Gewinne verbuchten.

Trump-bezogene Aktien, wie Trump Media and Technology, bei denen Trump ein Mehrheitsaktionär des Bundesstaates ist, könnten im Falle eines weiteren Wahlsiegs von Trump profitieren.

Was könnte ein Sieg von Kamala Harris für Sektoren und Aktien bedeuten?

Kamala Harris' Pläne, die Steuern auf Kapitalerträge, Aktienrückkäufe und Unternehmensgewinne zu erhöhen, könnten Investoren verunsichern und die Unternehmenskosten erhöhen, was zu einer gewissen Schwäche führen könnte. Allerdings könnte ein Sieg von Harris zusammen mit einem Republikaner zu einem Stillstand führen, was den Bullenmarkt erfreuen könnte.

Wohnungsbau Harris hat versprochen, mehr Häuser zu bauen und die Kosten für Mieter und Hauskäufer durch Steueranreize und ein niedrigeres Zinsumfeld zu senken. Die Regierung könnte Aktien wie KB Home und Lennar zugutekommen.

Harris hat sich auf das Gesundheitswesen konzentriert und versprochen, die Kosten in diesem Sektor durch die Einführung von Obergrenzen für verschreibungspflichtige Medikamente zu senken. Dies könnte die Gewinnmargen von Pharmariesen wie Eli Lilly und Pfizer beeinträchtigen.

Auch für grüne Energie hat sich Harris stark gemacht und wird wahrscheinlich mehr Anreize und unterstützende Maßnahmen sowie Regulierungen anbieten. Während Trump versprochen hat, aus dem Pariser Abkommen auszutreten, hat Harris gesagt, dass sie sich dem Abkommen zur Reduzierung der Umweltverschmutzung bis 2035 anschließen will

Auch Infrastrukturaktien könnten von einem Sieg Harris' profitieren, da sie eine wahrscheinliche Erhöhung der Infrastrukturausgaben des Bundes mit Schwerpunkt auf umweltfreundlicher Energie, Transport und Breitbandausbau signalisiert hat. Dies könnte Aktien wie Nucor und Caterpillar einschließen.