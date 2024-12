Erwartungen für die Aktienmärkte in der kommenden Woche: Broadcom, MARA & GameStop

Vorschau auf die Unternehmensgewinne von Broadcom im 3. Quartal

Das Halbleiterunternehmen wird am Donnerstag, dem 12. Dezember, seine Unternehmensgewinne veröffentlichen. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie bei 1,39 US-Dollar liegen wird, was einem jährlichen Anstieg von 26 % bei einem Umsatz von 14,1 Milliarden US-Dollar entspricht, was wiederum einem Anstieg von 51 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Unterdessen wird erwartet, dass sich die Bruttomarge auf 76,6 % verbessert haben wird, gegenüber 74 % im Vorjahr. Die Märkte dürften besonders auf den Halbleiterumsatz von Broadcom achten, der dank eines KI-Umsatzes von 3,5 Milliarden US-Dollar voraussichtlich um 9,9 % auf 8,1 Milliarden US-Dollar steigen wird.

Chip-Aktien haben von der starken Nachfrage im Rahmen des globalen Wettlaufs um Investitionen in KI profitiert, wobei der Aktienkurs seit Jahresbeginn um 53 % gestiegen ist, während der Philadelphia-Halbleiterindex seit Jahresbeginn um 20 % gestiegen ist.

Zu den Herausforderungen gehören die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China. Chinesische Industrieverbände haben erklärt, dass Unternehmen im Inland beim Kauf von US-Chips vorsichtiger sein sollten, da diese nicht mehr sicher seien, und sie ermutigt, stattdessen auf lokale Produkte zurückzugreifen. Die Handelsspannungen nehmen zu, noch bevor der designierte Präsident Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt, wo er weitreichende Zölle für Länder vorgeschlagen hat, die insbesondere gegen China gerichtet sind.

Wie werden die Unternehmensgewinne von AVGO gehandelt?

Nachdem der AVGO-Aktienkurs erneut auf Widerstand in der Zone 184-186 stieß, gab er nach, bevor er sich von der Unterstützung bei 157,50 erholte. Der Kurs wird über seinem 100- und 200-SMA gehandelt und sprang am Freitag über seinen 50-SMA.

Käufer müssen über das Niveau von 184-186 steigen, um ein höheres Hoch zu erreichen und Rekordwerte zu erreichen. 157,50 ist eine wichtige Unterstützung vor dem 200-SMA bei 153,00.

MARA & Krypto-Aktien, da BTC die 100.000er-Marke erreicht

MARA, MicroStrategy und andere Bitcoin-bezogene Aktien werden wahrscheinlich auch diese Woche im Fokus verbleiben, nachdem der Bitcoin-Preis über 100.000 gestiegen ist und ein Allzeithoch von 103.600 erreicht hat. Der Optimismus im Zusammenhang mit den jüngsten Ernennungen von Donald Trump, darunter Paul Atkins als SEC-Vorsitzender, der Gary Gensler ersetzt, hat dazu beigetragen, Bitcoin zu stützen. Paul Atkins stand im Mittelpunkt und seine Unterstützung für Bitcoin und den Kryptosektor steht in scharfem Kontrast zur Prüfung der Branche durch die Carry-Kanäle in den letzten Jahren.

Zusätzlich zu den Erwartungen einer kryptofreundlicheren Regulierung in Washington waren die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs stark, sodass die ETFs nun mehr BTCs als die Satoshi-Wallet halten. Diese neue institutionelle Ära könnte Bitcoin stärker unterstützen.

Schließlich werden auch Unternehmenskäufe zu einem wichtigen Thema auf der Nachfrageseite. MicroStrategy kaufte letzte Woche weitere Bitcoins und erhöhte damit seinen Bestand auf 402.100 BTC, was einem Wert von rund 40 Milliarden US-Dollar entspricht. MARA ist mit 22.108 Bitcoins im Wert von rund 2,17 Milliarden US-Dollar der zweitgrößte Unternehmensinhaber und plant, weitere zu kaufen. Angesichts der Größe dieser Bestände wird der Aktienkurs vom Bitcoin-Preis beeinflusst.

Diese Woche wird Microsoft auch darüber abstimmen, ob in Bitcoin investiert werden soll, obwohl der Vorstand von dem Vorschlag abgeraten hat. Wenn dem Vorschlag zugestimmt wird, könnte dies BTC legitimieren und seinen Preis stützen.

Wie handelt man MARA?

Nachdem sich MARA ab August unter dem 200-SMA-Wert konsolidiert hatte, stieg es Mitte November schließlich über den dynamischen Widerstand und erreichte ein 8-Monats-Hoch von 30,00, bevor es sich wieder abschwächte und sich um 26,00 konsolidierte. Der 50-SMA-Wert kreuzt den 200-SMA-Wert in einem bullischen Signal des goldenen Kreuzes, und der RSI liegt über 50, was einen weiteren Aufwärtstrend unterstützt.

Käufer werden versuchen, die 30 zu erreichen, um die Gewinne auf 34,00, das Hoch von 2024, zu steigern.

Auf der anderen Seite ist beim Tief vom Dezember von 23 Unterstützung zu erkennen. Der 200 SMA liegt bei 19,40.

Vorschau auf die Unternehmensgewinne von GameStop im 3. Quartal

Der Aktienkurs von GameStop stieg letzte Woche sprunghaft an, nachdem der Meme-Aktien-Influencer Keith Gill einen kryptischen Beitrag gepostet hatte. Gill ist eine der Online-Persönlichkeiten, die vor einigen Jahren durch bullische Wetten auf den Videospielehändler, die den Trend zum Handelsrausch weckten, schlagartig berühmt wurden. Gill, der unter anderem auch als Roaring Kitty bekannt ist, war eine Schlüsselfigur bei der Reddit-Rallye von 2021, als die GME-Aktie um 1600 % in die Höhe schoss und Absicherungsgeschäfte zum Absturz brachte.

Gill tauchte 2024 nach einer dreijährigen Pause wieder in den sozialen Medien auf, was zu einer massiven Begeisterung für die Meme-Aktie und einem allgemeinen Wiederaufleben der Marktbegeisterung führte. Da die Märkte auf Allzeithochs gehandelt werden, neigt die spekulative Seite dazu, wieder aufzutauchen und sich zu verstärken.

Die Aktie des Videospielhändlers ist in diesem Jahr um 76 % gestiegen. Investoren werden sich fragen, ob die Finanzdaten den Optimismus bestätigen oder ob es sich um eine weitere, durch Meme verstärkte Achterbahnfahrt handelt.

Der Videospielehändler hat aufgrund des branchenweiten Wandels zum digitalen Handel einen harten Kampf hinter sich und die geplante Rückkehr des Unternehmens zum Wachstum steht vor zahlreichen Herausforderungen.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals zeigten, dass der Umsatz von GameStop deutlich auf 789 Millionen US-Dollar gesunken ist, verglichen mit 1,16 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In der Zwischenzeit stiegen die Betriebsausgaben, und es wurde erwartet, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 23 % niedriger ausfallen würde als im Vorjahr. Nach den Unternehmensgewinnen des dritten Quartals ist nicht mit einer Telefonkonferenz oder einer Prognose zu rechnen.

Wie handelt man die Unternehmensgewinne von GME?

Nachdem der GME-Kurs von Juli bis Oktober tendenziell gesunken war, kehrte er seinen Kurs um und stieg Ende November auf 32,12. Der Kurs hat sich zwar abgeschwächt, hält sich aber über einer wichtigen Unterstützungszone um 25,00, was in Kombination mit dem RSI über 50 die Hoffnung der Käufer auf weitere Aufwärtstendenzen weckt.

Käufer müssen den Widerstand von 32,10 überwinden, um ihre Gewinne in Richtung einer runden Zahl von 40,00 und des Hochs von Anfang Juni auszubauen.

Auf der anderen Seite öffnet ein Durchbruch unter 25 die Tür zu 23, dem 100-SMA, und 22,70, der steigenden Trendlinienunterstützung.