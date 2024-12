EUR/USD-Erwartung: Forex-Freitag – 29. November 2024

Was treibt die EUR/USD-Erwartung derzeit an?

Da viele US-Investoren nach dem gestrigen Thanksgiving-Feiertag noch nicht wieder im Geschäft sind, ist das Hauptthema der letzten Tage die nachlassende Angst vor Zöllen. Dies geschah, nachdem der designierte Präsident Donald Trump sagte, dass sein „wunderbares“ Telefongespräch mit Claudia Sheinbaum dazu geführt habe, dass der mexikanische Präsident sich bereit erklärt habe, „die Migration durch Mexiko zu stoppen“. Andere Währungen, die in letzter Zeit unter Druck geraten waren, darunter der Euro, erholten sich. Wir werden jedoch vorerst an unserer bearischen Erwartung für EUR/USD festhalten. Dieses Währungspaar verbleibt in einem Bärenmarkt, nicht nur wegen der Androhung von Zöllen im Jahr 2025, sondern vor allem wegen der Schwäche der Wirtschaft in der Eurozone und damit des Potenzials für mehr EZB-Zinssenkungen als von der Fed in den USA, wo selbst eine Zinssenkung im Dezember nicht vollständig eingepreist ist, geschweige denn Zinssenkungen im Jahr 2025 nach Trumps Wahlsieg. Darüber hinaus sind die politischen Unruhen in Frankreich und die bevorstehenden Wahlen in Deutschland weitere Faktoren, die die Einheitswährung wahrscheinlich bremsen werden. Was die heutige Sitzung betrifft, so könnten die Zuflüsse in den US-Dollar zum Monatsende eine weitere Abschwächung verhindern und den EUR/USD-Kurs möglicherweise unter dem entscheidenden Widerstandsniveau von 1,06 halten.

Politische Unruhen in Frankreich belasten auch die Erwartungen für EUR/USD

Vier Monate nach den vorgezogenen Wahlen in Frankreich verbleibt das Land in politischen Unruhen, was sich in der deutlich unterdurchschnittlichen Leistung des CAC-Aktienindex widerspiegelt. Premierminister Michel Barnier hat vor einem möglichen finanziellen „Sturm“ gewarnt, sollten die Abgeordneten die Haushaltsvorschläge der Regierung ablehnen.

Marine Le Pens rechtsextreme Partei „Rassemblement National“ erhöht den Druck auf die fragile Koalition und droht, ihre Unterstützung zurückzuziehen, wenn die Regierung ihre Pläne zur Bewältigung des steigenden Defizits in Frankreich nicht revidiert. Le Pen hat Barnier bis Montag Zeit gegeben, um ihre Forderungen zu erfüllen und seine Haushaltsstrategie zu ändern.

Die festgefahrene Haushaltsdebatte hat die Regierung an den Rand der Verzweiflung getrieben, da sie mit der Bewältigung des Haushaltsdefizits zu kämpfen hat. Barnier sieht sich nun einem Misstrauensantrag von Le Pen und ihrer Partei gegenüber, die versprochen hat, seine Regierung zu stürzen, wenn ihre Bedingungen nicht erfüllt werden.

Die Krise begann im Juni, als Präsident Emmanuel Macron nach der überwältigenden Niederlage seiner Partei bei den Europawahlen vorgezogene Neuwahlen ausrief. Diese Niederlage führte zu einem Parlament ohne klare Mehrheitsverhältnisse in Frankreich und verschärfte die politische Pattsituation.

Europäische Verbraucherausgaben und -vertrauen im freien Fall

Die neuesten Daten zeichnen ein gemischtes Bild der Wirtschaft in der Eurozone, wobei insbesondere die Gesundheit der Verbraucher Anlass zur Sorge gibt:

Die Inflation in der Eurozone stieg von 2,0 % auf 2,3 % und entsprach damit den Erwartungen, während der Kern-VPI mit 2,7 % stabil blieb und damit den Erwartungen eines leichten Anstiegs trotzte. Die deutschen Importpreise stiegen im Monatsvergleich um 0,6 % und übertrafen damit die Prognosen, was auf einen möglichen Aufwärtsdruck auf die Inflation hindeutet.

Die Konsumaktivität in Deutschland zeigte sich schwach, da die Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich um 1,5 % zurückgingen und damit deutlich hinter den erwarteten -0,5 % zurückblieben. Eine Aufwärtskorrektur der Daten des Vormonats (von 0,9 % auf 1,6 %) konnte diese Enttäuschung jedoch teilweise ausgleichen. Unterdessen fielen die deutschen Arbeitslosenzahlen weniger schlimm aus als erwartet, mit nur 7.000 neuen Arbeitslosenanträgen im Vergleich zu den erwarteten 20.000.

In Frankreich sanken die Verbraucherausgaben im Monatsvergleich um 0,4 %, was einen stärkeren Rückgang als die erwarteten -0,1 % darstellt und auf einen schwächeren Konsum hindeutet. Erfreulicherweise entsprach das französische BIP mit einem Wachstum von 0,4 % im Quartalsvergleich den Erwartungen.

Trotz einer gewissen Widerstandsfähigkeit auf den Arbeitsmärkten spiegelt der Rückgang der Einzelhandelsumsätze und der Verbraucherausgaben den wachsenden Druck auf die Haushaltsbudgets in der gesamten Region wider, was Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des konsumgetriebenen Wachstums aufkommen lässt.

Die anderen wichtigen Daten aus der Eurozone kamen in der ersten Wochenhälfte aus Deutschland. Der GfK-Konsumklimaindex fiel unerwartet auf -23,3 und signalisiert damit eine erneute Welle des Pessimismus unter den deutschen Verbrauchern. Dieser Rückgang folgte auf den Rückgang des deutschen IFO-Geschäftsklimaindex, einem wichtigen Maß für die Stimmung in der Wirtschaft, Anfang dieser Woche.

Da die Angst vor einer drohenden Winterrezession zunimmt und die politische Unsicherheit die Stimmung in Deutschland und Frankreich stark belastet, verbleibt der wirtschaftliche Ausblick für die Region düster, was einen bearischen EUR/USD-Ausblick und -Hintergrund bietet.

Technischer Ausblick für EUR/USD

Quelle: TradingView.com

Trotz der Erholung könnte der EUR/USD erneut auf Widerstand stoßen, wenn er den technisch wichtigen Bereich von 1,0595 bis 1,0610 testet. Obwohl diese Zone als Widerstand dient, werden wir unseren bearischen EUR/USD-Ausblick nicht ändern. Die nächste Unterstützungsstufe, die es zu beobachten gilt, liegt um die Zone von 1,0500, die diese Woche zurückerobert wurde. Jede Bewegung unter den Bereich von 1,0450 könnte den Weg für eine Wiederaufnahme des Trends in Richtung 1,0300 ebnen. Sollte der Widerstand bei 1,0600 hingegen entscheidend durchbrochen werden, könnte es als Nächstes zu einer Short-Squeeze-Rally in Richtung 1,0700 kommen.

-- Verfasst von Fawad Razaqzada, Marktanalyst

Folgen Sie Fawad auf Twitter @Trader_F_R