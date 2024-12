EUR/USD-Erwartung: Währungspaar der Woche – 9. Dezember 2024

EUR/USD ist diese Woche unser bevorzugtes Währungspaar, da in einer Woche vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank und wichtige Inflationsdaten aus den USA anstehen. Vor diesen makroökonomischen Terminen verbleibt die Erwartung für EUR/USD leicht bearisch, obwohl das Währungspaar heute dank des Optimismus über die Einführung weiterer Konjunkturmaßnahmen in China, einem der wichtigsten Exportziele der Eurozone, etwas an Beliebtheit gewonnen hat.

Was treibt die Märkte heute an?

Die chinesische Regierung kündigte an, dass sie im nächsten Jahr eine „mäßig lockere“ Strategie verfolgen wird, ein Zeichen für eine größere Lockerung, die von Investoren, die heute nach mehr Anreizen lechzen, begrüßt wurde. Die Nachricht führte zu einer Rally chinesischer Aktien und fast aller mit China verbundenen Vermögenswerte, von Kupfer bis hin zu Rohstoffaktien im FTSE. Der Euro fand auch leichte Unterstützung durch die Ansicht, dass eine durch Anreize angetriebene Erholung in China die Exporte der Eurozone in diese Region stützen wird. Die meisten Gewinne wurden jedoch bei Währungen verzeichnet, die noch engere Handelsbeziehungen zu China haben, wie z. B. der AUD. Alle Augen sind nun auf die am Mittwoch beginnende Central Economic Work Conference gerichtet, um Signale für weitere fiskalische Unterstützung aus China zu erhalten.

Wie stark sollte die EZB die Zinsen senken?

Nun, Analysten erwarten bei der Sitzung des EZB-Rates am Donnerstag eine Standard-Zinssenkung um 25 Basispunkte. Es gab Gespräche über vielleicht 50 Basispunkte, die möglicherweise noch in Betracht gezogen werden. Unserer Ansicht nach ist es jedoch wahrscheinlicher, dass die EZB eine Senkung um 25 Basispunkte vornimmt, um den Zinssatz für Einlagen von derzeit 3,40 % auf 3,15 % zu senken und die Pressekonferenz zu nutzen, um die Tür für mehrere weitere Zinssenkungen im Jahr 2025 zu öffnen. Die heutige Veröffentlichung der neuesten Zahlen zum Sentix-Investorenvertrauen wird die EZB-Tauben sicherlich noch lauter werden lassen. Es sind nicht nur die Daten, die eine lockerere Politik erfordern: Die Regierungen in Paris und Berlin sind beide kürzlich bei den Haushaltsgesprächen gescheitert, und diese Unsicherheit dürfte das Wachstum weiter belasten. Die EUR/USD-Erwartung könnte sich ins Bearische wenden, wenn sich die EZB als noch zurückhaltender erweist, als der Markt derzeit erwartet.

EUR/USD-Erwartung: VPI ist die wichtigste US-Daten dieser Woche

Diese Woche werden die US-Inflationsdaten veröffentlicht, wobei der VPI am Mittwoch und der PPI einen Tag später veröffentlicht werden. Es wird erwartet, dass der VPI von 2,6 % im Jahresvergleich auf 2,7 % im Jahresvergleich steigt. Dies wird der letzte Satz von Schlüsseldaten sein, bevor die Federal Reserve nächste Woche zusammentritt. Nach dem Sieg von Trump bei den Präsidentschaftswahlen haben die Anleger ihre Erwartungen an weitere US-Zinssenkungen im Jahr 2025 stark reduziert. Die bevorstehende Zinsentscheidung im Dezember wird wahrscheinlich nicht von diesem VPI-Bericht beeinflusst werden, es sei denn, wir sehen einen Super-Hot-Print. Aber ob die Fed bei ihren ersten Sitzungen im Jahr 2025 eine Senkung vornehmen wird, wird neben anderen wichtigen Datenhighlights auch von diesem VPI-Bericht beeinflusst werden, obwohl es die Beschäftigung ist, auf die sich die Fed jetzt stärker konzentriert.

Nach dem eher schwachen NFP-Bericht vom Freitag ist eine Zinssenkung um 25 Basispunkte nun wahrscheinlicher als nicht. Tatsächlich ist die Marktpreiswahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember von 70 % in der vergangenen Woche auf etwa 87 % gestiegen, was jedoch noch keinen weiteren Einfluss auf die Richtung des EUR/USD-Kurses hatte.

Technische Erwartungen für EUR/USD: Wichtige zu beobachtende Niveaus

Quelle: TradingView.com

Der EUR/USD hat nun einige Versuche unternommen, den Widerstandsbereich von 1,06 (d. h. die Spanne von 1,0595 bis 1,0610) zu durchbrechen. Bisher ist es ihm nicht gelungen, einen Tagesschlusskurs über dieser Spanne zu erzielen, um das Gleichgewicht zugunsten der Bullen zu kippen. Es bleibt abzuwarten, ob sich dies im Laufe der Woche ändern wird. Zumindest vorerst müssen die Bullen geduldig bleiben, da wir kein konkretes Umkehrsignal haben, mit dem wir arbeiten können. Ein Tagesschlusskurs über diesem Widerstandsbereich könnte möglicherweise den Weg für eine Short-Squeeze-Rallye in Richtung des Bereichs von 1,0700, möglicherweise 1,0775/80, ebnen.

Solange der Widerstandsbereich von 1,06 jedoch Bestand hat, verbleiben die Risiken nach unten geneigt. Daher ist ein Durchbruch unter den Bereich von 1,0500 immer noch wahrscheinlicher als eine starke Erholung. Der Wert von 1,0500 ist die wichtigste Unterstützung, die es im Hinblick auf die kurzfristigen Aussichten zu beobachten gilt. Ein Tagesschluss unter dem Bereich von 1,0450-1,0500 könnte dazu führen, dass der EUR/USD-Kurs seinen im September begonnenen bearischen Trend wieder aufnimmt. In diesem Fall wäre das nächste Abwärtsziel die Liquidität, die unter den neuen Tiefstständen von etwa 1,0333 liegt. Danach gibt es die runden Werte wie 1,0300 und 1,0200 als weitere Ziele auf dem Weg zur potenziellen Parität.

Insgesamt sind die Erwartungen für EUR/USD leicht bearisch und wir könnten eine Wiederaufnahme der Verkäufe erleben, es sei denn, der US VPI ist sehr schwach oder die EZB ist nicht so zurückhaltend, wie es die Märkte erwarten.

-- Verfasst von Fawad Razaqzada, Marktanalyst

Folgen Sie Fawad auf Twitter @Trader_F_R