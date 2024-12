Foot Locker fällt um 19 Prozent nach gesunkenem Unternehmensgewinn und Umsatz

Gewinnbericht von Foot Locker für das 3. Quartal 2024

Foot Locker meldete ein enttäuschendes 3. Quartal 2024, da die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Gewinn pro Aktie (EPS) als auch beim Umsatz verfehlt wurden, während die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt wurde. Der Sneaker-Einzelhändler steht weiterhin vor Herausforderungen im Zusammenhang mit der schwachen Verbrauchernachfrage, verstärkten Werbeaktionen und der geschwächten Leistung seines größten Markenpartners Nike.

Höhepunkte des 3. Quartals 2024

Unternehmensgewinn pro Aktie : 0,33 US-Dollar bereinigt gegenüber erwarteten 0,41 US-Dollar.

Umsatz : 1,96 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 1,4 % im Jahresvergleich und unter den erwarteten 2,01 Milliarden US-Dollar.

Nettoverlust : 33 Millionen US-Dollar (-0,34 US-Dollar pro Aktie), verglichen mit einem Nettogewinn von 28 Millionen US-Dollar (0,30 US-Dollar pro Aktie) im Vorjahr.

Zentrale Herausforderungen

Nikes Leistung :

Foot Lockers größter Markenpartner, Nike , macht 60 % des Umsatzes aus.

CEO Mary Dillon berichtete von einer „Schwäche“ in der Leistung von Nike, die sich weiter auf die Ergebnisse von Foot Locker auswirkt.

Die Abhängigkeit von Nike von älteren Modellen und der Druck durch Werbeaktionen haben die Fähigkeit des Unternehmens, den Umsatz zu steigern, beeinträchtigt.

Vermehrte Werbeaktionen :

In der Schuhindustrie kam es zu verstärkten Werbeaktivitäten, die die Margen schmälerten, obwohl sie im Vergleich zum Vorjahr besser ausfielen.

Dillon stellte fest, dass die Werbeausgaben in der gesamten Branche höher waren als erwartet, insbesondere bei den wichtigsten Marken.

Schwächere Verbrauchernachfrage :

Verbraucher mit niedrigerem Einkommen haben ihre Ausgaben außerhalb der Haupteinkaufszeiten zurückgefahren, was zu stärkeren Spitzen und Tälern in der Nachfrage führte.

Prognose gesenkt :

Weihnachtsquartal :

Es wird ein Umsatzrückgang von 1,5 % bis 3,5 % erwartet, verglichen mit einem Anstieg von 2 % im Vorjahr.



Das vergleichbare Umsatzwachstum wird auf 1,5 % bis 3,5 % geschätzt und liegt damit unter den Erwartungen der Analysten von 3,4 %.

Ausblick für das Gesamtjahr :

Der Umsatz wird nun voraussichtlich um 1 % bis 1,5 % sinken (zuvor -1 % bis +1 %).



Die angepasste EPS-Prognose wurde von 1,50 bis 1,70 US-Dollar auf 1,20 bis 1,30 US-Dollar gesenkt.

Lichtblicke

Vergleichbares Umsatzwachstum :

Der vergleichbare Umsatz von Foot Locker stieg um 2,4 % im Jahresvergleich und verzeichnete damit das zweite Wachstumsquartal in Folge.

Die Geschäftsbereiche Champs und WSS verzeichneten einen positiven vergleichbaren Umsatz von 2,8 % bzw. 1,8 %.

Verbesserung der Bruttomarge :

Die Bruttomarge verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte, was auf weniger Werbeaktionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückzuführen ist.

Ladenrenovierungen :

Das Unternehmen nutzt Barreserven zur Finanzierung seines Ladenrenovierungsprogramms, das ein wesentlicher Bestandteil seines Lace Up Plan zur Wiederbelebung des Geschäfts ist.

Kommentar des CEO

Mary Dillon zeigte sich trotz kurzfristiger Herausforderungen zuversichtlich in Bezug auf die langfristige Strategie von Foot Locker. Sie betonte:

Die Beziehung des Unternehmens zu Nike verbleibt stark, mit Optimismus in Bezug auf den neuen CEO von Nike, Elliott Hill.

Die Fortschritte bei Foot Lockers „Lace Up Plan“, der darauf abzielt, die Geschäfte zu modernisieren und die Kundenbindung zu verbessern, verlaufen nach Plan.

Marktreaktion

Die Aktien von Foot Locker fielen nach der Veröffentlichung um 15 % im vorbörslichen Handel, was die Enttäuschung der Anleger über die verfehlten Erwartungen und die reduzierte Prognose widerspiegelt.

Auswirkungen auf Nike

Da 60 % des Umsatzes von Foot Locker mit Nike erzielt werden, wirft der Bericht Bedenken hinsichtlich Nikes anstehender Unternehmensgewinne am 19. Dezember auf. Die Herausforderungen bei der Leistung von Nike könnten auf umfassendere Probleme in der Verkaufsstrategie und der Abhängigkeit von bestimmten Stilen hindeuten, was den Druck erhöht, ein starkes Weihnachtsquartal zu erzielen.

Fazit

Der Bericht von Foot Locker für das dritte Quartal unterstreicht die Schwierigkeiten, mit denen das Unternehmen in einem schwierigen Einzelhandelsumfeld konfrontiert ist. Während bei der Renovierung der Filialen und der Verbesserung der Margen Fortschritte erzielt werden, stellen die schwache Nachfrage nach Nike-Produkten und die verstärkten Werbeaktionen erhebliche Hindernisse dar. Die reduzierte Prognose für das Gesamtjahr verdeutlicht die bevorstehende Unsicherheit, sodass das Weihnachtsquartal für die Bemühungen zur Erholung von entscheidender Bedeutung ist. Investoren werden die Leistung von Nike als Frühindikator für die zukünftige Entwicklung von Foot Locker genau beobachten.