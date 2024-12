GBP/USD-Erwartung: Währungspaar der Woche – 16. Dezember 2024

Während die Europäische Zentralbank und die Schweizerische Nationalbank letzte Woche beide die Zinsen gesenkt haben, wird die hartnäckige Dienstleistungsinflation im Vereinigten Königreich die Bank of England wahrscheinlich davon abhalten, ihren europäischen Kollegen zu folgen. Das Pfund könnte jedoch immer noch fallen, da wir bis zum Frühjahr 2025 eine aggressivere Lockerungspolitik erwarten könnten. Der GBP/USD wird zusätzlichen Druck erfahren, wenn der US-Dollar seine Rallye fortsetzt. Investoren erwarten gespannt das, was das letzte Hurra für die Volatilität im Jahr 2024 sein könnte, da die Federal Reserve, die Bank of Japan und die BoE alle bereit sind, ihre Zinsentscheidungen bekannt zu geben und einen Ausblick auf das kommende Jahr zu geben. Die Erwartungen für GBP/USD verbleiben bearisch.

Die britischen PMI-Daten unterstreichen die Herausforderungen, vor denen die BoE steht

Der britische Composite PMI blieb im Dezember unverändert, obwohl die Beschäftigung im britischen Privatsektor den schnellsten Rückgang seit fast vier Jahren verzeichnete. Der Dienstleistungs-PMI kletterte von 50,4 auf ein Zweimonatshoch von 51,4 und übertraf damit die Schätzungen, während der Fertigungs-PMI mit 47,3 im Vergleich zu 48,0 im November ein Elfmonatstief erreichte. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch in der Eurozone, wo der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen schneller als erwartet stieg, während die Produktion erneut stärker als erwartet gesunken ist.

Im Vereinigten Königreich gingen die Auftragseingänge zum ersten Mal seit 13 Monaten zurück, was auf weit verbreitete Berichte über schwächere Geschäfts- und Konsumausgaben zurückzuführen ist, so der Bericht von S&P Global. Dies ist zum Teil auf den im Vergleich zu anderen Wirtschaftsregionen immer noch starken Inflationsdruck im Vereinigten Königreich zurückzuführen – genau der Grund, warum die BoE diese Woche möglicherweise eine Zinssenkung beschließen wird.

In dem Bericht wurde festgestellt, dass „steigende Gehaltszahlungen und ein erhöhter inländischer Inflationsdruck die Kostenbelastung im Privatsektor im Dezember weiter in die Höhe trieben ... die Inflationsrate der Inputpreise beschleunigte sich den zweiten Monat in Folge auf den stärksten Wert seit April. Die Hersteller verzeichneten den stärksten Anstieg der Einkaufspreise seit Januar 2023.“

Die jüngsten PMI-Daten folgen auf die schwachen britischen Wachstumsdaten vom Freitag, die dazu führten, dass das GBP/USD in Richtung 1,26 rutschte, während das EUR/GBP von fast 0,82 auf über 0,83 zurückkehrte und dabei im Wochenverlauf ins Positive drehte. Die Erholung des EUR/GBP trug dazu bei, das EUR/USD vor der Zentralbank-Bonanza dieser Woche wieder auf 1,05 US-Dollar zu drücken.

Unterstützung des US-Dollars vor möglicher restriktiver FOMC-Kürzung

Die US-VPI-Daten der letzten Woche brachten keine unerwarteten Überraschungen, obwohl der heißere als erwartete PPI für einige Verwunderung sorgte. Dennoch scheinen die Händler zuversichtlich zu sein, dass es bei der letzten Sitzung der Federal Reserve in diesem Jahr am Mittwoch zu einer Zinssenkung kommen wird. Da eine Senkung um 25 Basispunkte nun fast vollständig eingepreist ist, hat die Fed wenig Spielraum für Abweichungen, ohne nennenswerte Marktstörungen zu verursachen. Die eigentliche Frage ist, ob die Fed Anfang 2025 eine Pause bei den Zinssenkungen einlegen oder bei den kommenden Sitzungen am aktuellen Tempo von 25-Basispunkte-Senkungen festhalten wird.

Die Äußerungen von Jerome Powell im vergangenen Monat, in denen er feststellte, dass die Risiken für den Arbeitsmarkt zurückgegangen seien, während die Inflation hartnäckiger als erwartet verbleibe, haben Spekulationen über eine aggressive Zinssenkung angeheizt. Infolgedessen werden Powells Äußerungen auf der Pressekonferenz nach der Sitzung und die aktualisierten Wirtschafts- und Zinsprognosen der Fed für die Stimmung am Markt von entscheidender Bedeutung sein.

Ich für meinen Teil erwarte, dass die Fed eine aggressive Zinssenkung vornehmen wird. Die politischen Pläne des designierten Präsidenten Trump – mit Einwanderungskontrollen, Zöllen und sowohl persönlichen als auch unternehmerischen Steuersenkungen – werden die Fed wahrscheinlich dazu veranlassen, einen vorsichtigeren und maßvolleren Kurs der Lockerung bis 2025 zu signalisieren. Dies sollte den Dollar gut stützen und die GBP/USD-Erwartung bearisch erscheinen lassen.

Ausblick auf die Woche: BoE und Fed könnten die GBP/USD-Erwartungen maßgeblich beeinflussen

In der kommenden Woche werden wir unter anderem von der US-Notenbank (Mittwoch), der Bank of England und der Bank of Japan (beide am Donnerstag) hören. Von besonderer Bedeutung für die GBP/USD-Erwartungen werden die Händler die Zinserklärung und die Kommentare der Vorsitzenden der BoE und des FOMC aufmerksam verfolgen wollen.

Vor der Zinsentscheidung der Bank of England am Donnerstag werden wir bereits von der Fed und der BoJ gehört haben, von denen beide eine Zinssenkung erwarten. Letzte Woche hat die EZB wie erwartet eine Senkung um 25 Basispunkte vorgenommen, während die SNB mit 50 überraschte.

Wie bereits erwähnt, wird nicht erwartet, dass die BoE die Zinsen senkt, selbst wenn am Freitag schlechte BIP- und andere Makrodaten aus Großbritannien veröffentlicht werden. Aber könnte es trotzdem zu einer überraschenden Senkung kommen? Das ist das Hauptrisiko, das nicht eingepreist ist. Die Entscheidung der BoE wird am Dienstag und Mittwoch noch von den britischen Lohn- und VPI-Daten beeinflusst.

Technische Analyse GBP/USD

Quelle: TradingView.com

Aus technischer Sicht ist die Erwartung für GBP/USD wieder bearisch, nachdem die Kurse letzte Woche bei etwa 1,28 auf Widerstand stießen.

Der wichtigste kurzfristige Widerstand liegt vorerst bei 1,2715/20, nachdem wir letzte Woche diesen Punkt deutlich unterschritten haben. Dies könnte durchaus die Tür für einen Rückgang unter die 1,2600-Zone geöffnet haben. Darunter rückt die psychologisch bedeutsame Marke von 1,25 in den Fokus, die zuvor nach einem kurzen Einbruch auf das November-Tief von 1,2487 als Unterstützung diente.

Wie zuvor liegt der nächste große Widerstand oberhalb des Bereichs von 1,2715/20 im Bereich von 1,2800–1,2870. Dieser Bereich hat in der Vergangenheit sowohl als Unterstützung als auch als Widerstand gedient und fällt mit dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zusammen, was ihn zu einem kritischen Niveau für die Beobachtung des Kabels macht, sollte es sich in der kommenden Woche erholen.

– Geschrieben von Fawad Razaqzada, Marktanalyst

Folgen Sie Fawad auf Twitter @Trader_F_R