Salesforce Q3-Vorschau: KI-gesteuertes Wachstum oder bevorstehende Führungsherausforderungen?

Salesforce (CRM) Gewinnvorschau für das 3. Quartal 2024

Veröffentlichungsdatum der Unternehmensgewinne: 3. Dezember 2024 (Aftermarket)

Konsensgewinn je Aktie: 2,43 $ (+15,17 % im Jahresvergleich)

Konsensumsatz: 9,35 Milliarden $ (+7,2 % im Jahresvergleich)

Salesforce wird voraussichtlich am 3. Dezember seine Unternehmensgewinne für das dritte Quartal 2024 bekannt geben und dabei ein starkes Wachstum sowohl bei den Gewinnen als auch bei den Einnahmen erwarten. Sollte dies erreicht werden, würde dies eine Fortsetzung der positiven Dynamik von Salesforce bedeuten, nachdem in den letzten acht Veröffentlichungen acht Mal in Folge die Unternehmensgewinne und sechs Mal die Einnahmen übertroffen wurden.

Wichtige Highlights

Leistungskennzahlen

EPS-Wachstum : Ein erwarteter Anstieg des Gewinns je Aktie um 15,17 % spiegelt eine starke betriebliche Effizienz und potenzielle Verbesserungen der Gewinnmarge wider.

Umsatzwachstum : Ein Anstieg um 7,2 % im Jahresvergleich auf 9,35 Milliarden US-Dollar steht im Einklang mit dem jüngsten Wachstumskurs von Salesforce, der auf einer robusten Leistung in allen Abonnement- und Support-Umsatzbereichen beruht.

Neueste Ergebnisse und strategische Investitionen

Q2-Leistung : Im zweiten Quartal meldete Salesforce einen Umsatzanstieg von 8 % und einen Anstieg der Abonnement- und Support-Einnahmen um 9 % , was die Stärke seines Kerngeschäfts unterstreicht.

KI-Integration : Salesforce hat stark in autonome KI-Agenten investiert und diese Technologien in seine Produkte für Kundenmanagement, Service und Marketing integriert. Mit 1,9 Billionen wöchentlichen KI-Transaktionen über Model Builder und 83,2 Milliarden wöchentlichen Workflows über Flow Builder verbleibt die KI-gesteuerte Data Cloud des Unternehmens als wichtiger Wachstumstreiber.

Übernahmen : Salesforce hat Zoomin und Own Company für 1,9 Milliarden US-Dollar übernommen und unterstreicht damit seine Strategie, die Fähigkeiten im Bereich Kundenmanagement und Automatisierung zu erweitern.

Hiring Push : Der Plan, 1.000 neue Mitarbeiter für Agentforce einzustellen, spiegelt den Fokus von Salesforce auf die Skalierung seiner Vertriebs- und KI-Fähigkeiten wider.

Schlüsselfragen und Bedenken

KI-Rentabilität : Während die KI-Initiativen von Salesforce das Wachstum gestützt haben, sind Investoren gespannt, ob sich diese Investitionen auf die Steigerung der Gewinnmarge auswirken werden. Änderungen im Management : Analysten werden auf den Kommentar von CEO Marc Benioff zu folgenden Themen achten:

Der geplante Abgang des CFO .

Der Leiter der KI-Forschung wechselt zu Meta Platforms, was Fragen zur Führung in einem wichtigen Wachstumsbereich aufwirft.

Fazit

Positives:

Starke Dynamik bei KI-Integrations- und Kundenmanagementlösungen.

Stetige Steigerungen bei Unternehmensgewinnen und Umsatz spiegeln eine robuste finanzielle Leistung wider.

Neue Übernahmen und Produkterweiterungen signalisieren langfristiges Wachstumspotenzial.

Bedenken:

Hohe KI-Investitionen könnten die Gewinnmargen kurzfristig schmälern.

Führungswechsel könnten in kritischen Wachstumssegmenten zu Unsicherheit führen.

Ein langsameres Wachstum der Abonnement- und Support-Einnahmen könnte die zukünftige Umsatzentwicklung belasten.

Salesforce Inc. (CRM) Technische Analyse – 1-Tages-Chart

Aktienperformance

Die Salesforce-Aktie ist im vergangenen Monat um 17,75 % gestiegen und hat damit den Computer- und Technologiesektor (+0,27 %) und den S&P 500 (+2,1 %) deutlich übertroffen. Seit der Bekanntgabe der Unternehmensgewinne ist die Aktie um 32 % gestiegen, was auf den Optimismus im Zusammenhang mit der Agentforce-Initiative zurückzuführen ist.

1. Aktuelle Kursentwicklung und Trend:

Salesforce wird zu 332,52 USD gehandelt und verzeichnet einen leichten Rückzug von seinem jüngsten Höchststand von 348,70 USD.

Die Aktie verbleibt in einem starken Aufwärtstrend, der durch steigende gleitende Durchschnitte und ein bullisches Kanalmuster unterstützt wird.

2. Unterstützungs- und Widerstandslevel:

Widerstand :

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 348,70 USD, dem jüngsten Höchststand. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde eine Fortsetzung des bullischen Trends signalisieren.



Darüber hinaus liegt das nächste Ziel bei 360 $ , einer psychologischen Widerstandszone.

Unterstützung:

Die erste Unterstützungsstufe liegt bei 316,46 $, was mit der EMA 20 übereinstimmt und während der jüngsten Rallye als dynamische Unterstützungsstufe fungierte.



Weitere Unterstützung gibt es bei 297,52 $, wo die EMA 50 liegt und eine robuste mittelfristige Basis bietet.



Die untere Grenze des vorherigen Konsolidierungsbereichs bei etwa 275 $ bietet zusätzliche Unterstützung, falls es zu einem tieferen Rückzug kommt.

3. Gleitende Durchschnitte:

Die Aktie wird über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten gehandelt:

EMA 20 bei 325,27 $ dient als unmittelbare Unterstützung.



EMA 50 bei 306,06 $ verstärkt den bullischen Trend.



EMA 100 bei 289,74 $ und EMA 200 bei 274,59 $ bestätigen die langfristige bullische Stärke.

4. RSI und Stochastic RSI:

Der RSI liegt bei 59,80 , was ein neutrales bis leicht bullisches Momentum mit Raum für weitere Aufwärtstendenzen vor dem Erreichen überkaufter Bedingungen widerspiegelt.

Der Stochastic RSI liegt bei 13,73, was auf einen überverkauften Zustand hindeutet. Dies deutet auf eine mögliche kurzfristige Erholung von den aktuellen Niveaus hin.

5. Bullisches Channel-Muster:

Salesforce wird innerhalb eines klar definierten bullischen Channels gehandelt, wobei die untere Grenze bei 316 $ und die obere Grenze bei 360 $ liegt.

Der neueste Rückzug auf 332 $ deutet darauf hin, dass sich die Aktie konsolidiert, bevor sie möglicherweise ihren Aufwärtstrend wieder aufnimmt.

These:

Szenario 1: Fortsetzung des Bullenmarktes:

Wenn Salesforce die Marke von 348,70 $ überschreitet, könnte es den nächsten Widerstand bei 360 $ ins Visier nehmen.

Ein anhaltendes bullisches Momentum über 360 $ würde die Tür für weitere Aufwärtstendenzen innerhalb des bullischen Kanals öffnen.

Szenario 2: Kurzfristiger Rückzug:

Wenn die Aktie nicht über 316,46 $ halten kann, ist ein tieferer Rückzug auf 297,52 $ (EMA 50) möglich.

Ein Zusammenbruch unter 297,52 $ würde eine Stimmungsänderung signalisieren, mit weiterem Abwärtspotenzial in Richtung der unteren Grenze des bullischen Kanals bei 275 $.

Fazit

Die Unternehmensgewinne von Salesforce im 3. Quartal dürften die starke operative Leistung des Unternehmens unterstreichen, insbesondere bei KI-gesteuerten Initiativen und Kundenmanagementlösungen. Investoren werden jedoch die Gewinnmargen, Führungswechsel und den strategischen Ausblick von CEO Marc Benioff genau beobachten, um zu beurteilen, wie Salesforce Wachstum und Effizienz in Einklang bringt. Da die Aktien seit Jahresbeginn deutlich gestiegen sind, könnte ein starker Gewinnbericht die Position von Salesforce als Marktführer im Technologiesektor weiter festigen, wenngleich Herausforderungen im Zusammenhang mit der Rentabilität und Führungswechsel weiterhin Bereiche sind, die beobachtet werden müssen.

Technisch gesehen verbleibt Salesforce in einem starken Aufwärtstrend, mit einem Widerstand bei 348,70 USD und einer Unterstützung bei 316,46 USD. Der stochastische RSI deutet auf eine kurzfristige Erholung hin, während der breitere Trend auf eine anhaltende Aufwärtsbewegung in Richtung 360 USD hindeutet. Ein Scheitern bei 316,46 USD könnte zu einem Rückzug in Richtung 297,52 USD oder weniger führen. Händler sollten diese Niveaus für die nächste Richtungsbewegung im Auge behalten.