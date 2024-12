USD/JPY-Erwartung: Währungspaar der Woche – 2. Dezember 2024

Unser Währungspaar der Woche ist USD/JPY. Das Paar fiel im November, obwohl der Dollar-Index den zweiten Monat in Folge stieg. In der vergangenen Woche geriet der Dollar unter Druck, da wichtige Währungspaare wie EUR/USD und GBP/USD einen Erholungsanstieg verzeichneten. Der Yen schnitt letzte Woche am besten ab und unterstrich damit die Erwartungen einer möglichen Zinserhöhung durch die Bank of Japan, während die anderen Zentralbanken der Welt nun auf dem Weg der Lockerung sind. Doch nun hat er vor den entscheidenden US-Wirtschaftsveröffentlichungen in dieser Woche einen wichtigen technischen Unterstützungsbereich von etwa 150,00 erreicht. Mit einem randvollen Kalender, der die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, den viel beachteten Bericht über die Stellenangebote von JOLTS und den kommenden monatlichen Bericht über die Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft umfasst, stellen sich die Händler auf Volatilität ein. Diese Datenpunkte werden voraussichtlich die Erwartungen für USD/JPY beeinflussen, insbesondere angesichts der bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der Fed und der BoJ im Dezember.

Spekulationen über eine Zinserhöhung der BoJ steigern die Attraktivität des Yen

Der Yen gewinnt an Boden, da die Spekulationen zunehmen, dass die Bank of Japan die Zinsen im Dezember erhöhen könnte. Diese Erwartung stärkt nicht nur den Yen gegenüber dem Dollar, sondern setzt auch andere Währungspaare wie EUR/JPY unter Druck, das kürzlich unter 160,00 gefallen ist und nun mit der 157,00-Zone flirtet. Die Probleme des Euro, die mit den anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Problemen Europas zusammenhängen, verstärken die Stärke des Yen.

Es sieht jedoch so aus, als würden Spekulanten versuchen, von der Yen-Rallye zu profitieren. In der vergangenen Woche haben große Spekulanten angesichts der erneuten Erwartung einer 25-Basispunkte-Erhöhung durch die Bank of Japan in diesem Monat Long-Positionen auf den Yen aufgebaut. Bemerkenswert ist, dass große Spekulanten ihre Short-Positionen reduziert und ihre Long-Positionen um mehr als 23 % erhöht haben, indem sie ihre bullischen Wetten um fast 15.000 Kontrakte aufgestockt haben.

Wichtige US-Daten beeinflussen die Erwartungen für USD/JPY

In dieser ersten Dezemberwoche sind alle Augen auf die entscheidenden US-Wirtschaftsindikatoren gerichtet. Während die ISM-PMIs Aufschluss über die Gesundheit der größten Volkswirtschaft der Welt geben werden, könnte der JOLTS-Bericht im Mittelpunkt stehen, da sich die Federal Reserve auf die Beschäftigungstrends konzentriert. Anzeichen von Schwäche in diesen Berichten könnten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember erhöhen, die derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 % eingepreist wird.

In der Zwischenzeit wird der für Freitag fällige November-Arbeitsmarktbericht der wichtigste Termin sein. Nach den unerwartet starken Zahlen des letzten Monats und dem politischen Wandel durch die Wiederwahl von Trump sind die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen der Fed im Jahr 2025 gesunken. Ob die Fed beschließt, die Zinsen in ihrer letzten Sitzung im Jahr 2024 zu senken, könnte von diesen kritischen Daten abhängen und den Ton für die Entwicklung des USD/JPY-Kurses im neuen Jahr angeben.

Hier ist eine Liste der wichtigsten Daten aus den USA und was zu erwarten ist:

Technische USD/JPY-Erwartung: Potenzial für einen Rückzug, wenn DIESE Unterstützung nachgibt

Quelle: TradingView.com

Der Rückgang von USD/JPY in der vergangenen Woche unterstreicht ein mögliches wichtiges Tief für den Yen und könnte den Weg für eine weitere Erholung des Yen ebnen. Damit dies jedoch geschieht, muss der USD/JPY einen entscheidenden Durchbruch unter die wichtige Unterstützungsmarke von 150,00 schaffen.

Früher ein starker Widerstandsbereich, dient diese Marke nun als Schlachtfeld. Bei einer Erholung könnte das Paar den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt testen und den Widerstand bei etwa 151,30-152,00 ins Visier nehmen.

Wenn die Unterstützung jedoch versagt – was durch einen entscheidenden Tagesschluss unterhalb der Spanne von 149,40–150,00 gekennzeichnet ist – könnte ein stärkerer Rückgang in Richtung 147,20 oder sogar 144,53 (die nächsten potenziellen Unterstützungsniveaus) folgen. Dies würde die technischen Erwartungen für USD/JPY bis zu den beiden Zentralbanksitzungen Ende des Monats eher bearisch ausfallen lassen.

– Verfasst von Fawad Razaqzada, Marktanalyst

Folgen Sie Fawad auf Twitter: @Trader_F_R