Vorschau auf den US-VPI: Inflationsanstiegspotenzial und „Rote Welle“ nach der Wahl von Trump

US VPI-Erwartungen: 2,6 % Gesamtinflation im Jahresvergleich, 3,3 % „Kerninflation“ im Jahresvergleich

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im Dezember die Zinsen erneut senkt, wird auf fast 50/50 geschätzt, nachdem Donald Trump und die Republikaner letzte Woche eine „rote Welle“ gesichert haben

Der USD/JPY steht kurz vor einem Ausbruch auf Mehrmonatshochs, da die Inflation wahrscheinlich anziehen wird.

Wann wird der US VPI-Bericht veröffentlicht?

Der VPI-Bericht für Oktober wird am Mittwoch, dem 12. November, um 8:30 Uhr ET veröffentlicht.

Welche Zahlen werden für den US VPI erwartet?

Händler und Ökonomen erwarten, dass der US VPI-Bericht auf 2,6 % im Jahresvergleich auf Gesamtbasis steigen wird, wobei der „Kern“-Wert (ohne Lebensmittel und Energie) voraussichtlich auf 3,3 % im Jahresvergleich ansteigen wird.

Erwartungen zum US-VPI

Die Unzufriedenheit der US-Bürger mit der Inflation und den in den letzten Jahren aufgelaufenen Preissteigerungen hat möglicherweise eine größere Rolle für den Wahlsieg von Donald Trump in der vergangenen Woche gespielt als allgemein angenommen. Da die Republikaner auch die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus gewonnen haben, wird die Verlangsamung des Preisanstiegs in den nächsten vier Jahren eine der wichtigsten Prioritäten sein.

Natürlich bezieht sich der Verbraucherpreisindex (VPI) dieser Woche auf die Preisänderungen im Oktober, und wenn die Frühindikatoren und die Erwartungen der Ökonomen zutreffen, könnte dies einen Anstieg des Preisdrucks ab September anzeigen. Betrachtet man das FedWatch-Werkzeug der CME, so rechnen die Händler mit einer Wahrscheinlichkeit von 50/50 mit einer weiteren Zinssenkung im nächsten Monat.

Wie viele Leser wissen, konzentriert sich die Fed bei der Festlegung ihrer Politik technisch gesehen auf eine andere Inflationskennzahl, den Kern-PCE, aber für Händler ist der VPI-Bericht mindestens genauso wichtig, da er Wochen früher veröffentlicht wird. Wie die untenstehende Grafik zeigt, ist die jährliche Inflationsrate des US-VPI in den letzten Monaten wieder gesunken, nachdem sie 2022 ihren Höchststand erreicht hatte, obwohl Ökonomen davon ausgehen, dass sie diesen Monat wieder auf 2,6 % ansteigen wird:

Wie die obige Grafik zeigt, ist die Komponente „Preise“ der PMI-Berichte im letzten Monat gestiegen und könnte weiter steigen, wenn in den kommenden Wochen eine weitere Zollrunde wahrscheinlich wird.

Entscheidend ist, dass die andere wichtige Komponente, die es beim VPI der USA zu beobachten gilt, die sogenannten „Basiseffekte“ sind, d. h. der Einfluss, den der Referenzzeitraum (in diesem Fall 12 Monate) auf die Gesamtzahl hat. Der Wert von 0,0 % im Oktober letzten Jahres wird nach der diesjährigen Berechnung aus der jährlichen Berechnung herausfallen, was einen Anstieg des VPI im Jahresvergleich ermöglicht, solange der Wert im Monatsvergleich höher ausfällt.

Technische Analyse des US-Dollars – USD/JPY-Tages-Chart

Wenn wir uns USD/JPY zuwenden, steht der Wechselkurs kurz vor einem Ausbruch auf Mehrmonatshochs über 154,70 zum Zeitpunkt des Schreibens. Aus rein technischer Sicht scheint das Paar nach der Konsolidierung in den letzten Wochen für weitere Gewinne bereit zu sein, obwohl Bullen offensichtlich einen hohen Inflationswert bevorzugen würden, um diesem technischen Ausblick eine gewisse fundamentale Stärke zu verleihen. In diesem Szenario könnte das Paar als Nächstes in Richtung 157,00 laufen.

In der Zwischenzeit könnte ein kühler VPI-Bericht das Paar wieder in den Bereich der neueren 151,40-154,70 bringen und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung durch die Fed im nächsten Monat erhöhen.

-- Verfasst von Matt Weller, Global Head of Research

