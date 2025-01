Wöchentlicher Aktienausblick: Gewinne der US-Banken – JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs

Die US-Banken starten die Gewinnsaison mit den Ergebnissen der großen Banken für das vierte Quartal und das Gesamtjahr:

15. Januar: Citigroup, JP Morgan

16. Januar: Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley

Was zu erwarten ist:

Da die US-Investmentbanken auf Allzeithochs handeln, gibt es bei den kommenden Ergebnissen wenig Spielraum für Fehler. Die Aktionäre erwarten nichts als klaren Optimismus in der Hoffnung auf Steuersenkungen und ein geschäftsfreundliches Weiße Haus unter Präsident Trump.

Das Handelsvolumen ist im Laufe des Quartals gestiegen, und es werden viele Geschäfte getätigt, was die niedrigeren Nettozinserträge ausgleicht.

Unterdessen sind die Aussichten optimistisch, da die Wirtschaftsdaten auf eine solide US-Wirtschaft hindeuten, in der die Fed die Zinsen möglicherweise erst später im Jahr erneut senken wird. Der Markt tritt in eine Phase ein, in der es voraussichtlich zu einer erneuten Welle von Geschäftsabschlüssen und Börsengängen kommen wird, die unter der lockeren Regulierung der Trump-Regierung stattfinden. Als erstes Anzeichen für die bevorstehenden Veränderungen tritt Michael Barr, der Vizepräsident der Aufsichtsbehörde der Federal Reserve, zurück und ebnet den Weg für regulatorische Veränderungen und positive Katalysatoren.

Jedoch könnten jegliche Anzeichen von Zögern den Aktienkurs stark beeinträchtigen.

Gewinnvorschau von JP Morgan für das 4. Quartal

Die Wall Street erwartet, dass JP Morgan im 4. Quartal einen Gewinn pro Aktie von 4,08 US-Dollar ausweisen wird, was einem Anstieg von 2,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Umsatz voraussichtlich um 4,8 % auf 41,9 Milliarden US-Dollar steigen wird. Der gesamte Handelsumsatz wird voraussichtlich um 13,2 % auf 6,6 Milliarden US-Dollar steigen, während der Nettozinsertrag aus Krediten voraussichtlich um 4,7 % auf 22,9 Milliarden US-Dollar sinken wird.

Auch die Prognose wird im Fokus stehen. Der Umsatz im ersten Quartal soll um 1,8 % auf 43,3 Milliarden US-Dollar steigen, während der Gewinn um 6,6 % auf 4,32 US-Dollar pro Aktie sinken soll. Der Nettogewinn soll um 2,7 % auf 22,5 Milliarden US-Dollar sinken.

JP Morgan wird von der Liste als moderater Kauf eingestuft, wobei 11 der 18 Analysten die Aktie mit „Kaufen“, sechs mit „Halten“ und einer mit „Verkaufen“ bewerten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 258 $.

Wie kann man mit den JPM-Gewinnen handeln?

JP Morgan erreichte im November 2024 ein Allzeithoch von 253, bevor es nach unten korrigierte, um bei etwa 225-230 zu unterstützen. Seitdem hat sich der Kurs erholt und liegt über dem 50-SMA. Der Aufwärtstrend, der bis in den November 2022 zurückreicht, ist weiterhin intakt, verliert aber an Schwung. Käufer werden versuchen, über 245, das Hoch von 2025, zu steigen, um ihre Gewinne zu vergrößern.

Verkäufer müssen die Zone von 225 bis 230 durchbrechen, um ein niedrigeres Tief zu erreichen und die 200-SMA bei 210 freizulegen.

Gewinnvorschau der Bank of America für das 4. Quartal

Die Wall Street erwartet, dass die zweitgrößte Bank einen Gewinn je Aktie von 0,79 meldet, was einem Anstieg von 12,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Das Unternehmen hat die Schätzungen der Wall Street in den letzten vier Quartalen übertroffen. Für das Geschäftsjahr 2024 wird für BAC ein Gewinn je Aktie von 3,27 erwartet, was einem Rückgang von 4,4 % gegenüber 3,42 im Geschäftsjahr 2023 entspricht. Es wird jedoch erwartet, dass sich der Gewinn pro Aktie mit einem Wachstum von 12,2 % erholt und im Geschäftsjahr 2025 3,67 erreicht.

Die Gewinne kommen, da die Bank of America im vergangenen Jahr um 30 % zugelegt hat und damit den S&P 500 und den Finanzsektor SPDR im gleichen Zeitraum übertroffen hat.

Im vorangegangenen Quartal verzeichnete BAC aufgrund starker Kapitalmarktergebnisse, einer Steigerung des Underwriting-Ergebnisses um 24,5 % und einer Steigerung der Verkaufs- und Handelsumsätze um 11,7 % einen besser als erwarteten Quartalsgewinn von 0,81 US-Dollar. Die Einlagenbestände stiegen jährlich um 2,4 % auf 1,9 Billionen US-Dollar, was das anhaltende Wachstum im Kernbankgeschäft unterstreicht.

Die Analysten, die die Bank of America abdecken, sind vorsichtig optimistisch. 22 von ihnen decken die Aktie ab, 13 empfehlen einen starken Kauf, drei einen moderaten Kauf und sechs geben eine Halten-Empfehlung ab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 48,65 US-Dollar.

Wie kann man mit den BAC-Gewinnen handeln?

Nach Erreichen eines Allzeithochs von 47,80 US-Dollar korrigierte BAC nach unten und fand Unterstützung im Bereich von 43 bis 43,70 US-Dollar.

Käufer werden versuchen, den Aufwärtstrend fortzusetzen, der im 4. Quartal 2023 begann. Ein Anstieg über 46,30, das Hoch von 2022 und 2025, ist erforderlich, um 47,80 wieder in den Fokus zu rücken.

Verkäufer müssten die Zone von 43 bis 43,70 unterschreiten, um den kurzfristigen Aufwärtstrend zu negieren, und so 40,50, die 200-SMA und die steigende Trendlinienunterstützung aufdecken.

Gewinnvorschau von Goldman Sachs für das 4. Quartal

Im 3. Quartal verzeichnete Goldman Sachs einen Gewinnsprung von 45 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei ein Anstieg der Geschäfte im Aktienhandel die Zahlen der Bank in die Höhe trieb. Der Nettogewinn belief sich auf fast 3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2023, und die Anlagegebühren stiegen im Jahresvergleich um 20 % auf 1,8 Milliarden US-Dollar, da Unternehmen mehr Schulden aufnahmen. Es wird ein weiterer starker Gewinnzeitraum erwartet; allerdings sind die Aktien allein im vergangenen Jahr um 50 % gestiegen und übertreffen damit sowohl den Sektor als auch den S&P 500, sodass die Fundamentaldaten die höhere Bewertung stützen müssen.

Die Analysten, die Goldman Sachs abdecken, sind vorsichtig optimistisch. 17 Analysten decken die Aktie ab, 12 empfehlen einen starken Kauf und fünf schlagen eine Halten-Bewertung vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 630,75 $.

Wie man mit GS-Gewinnen handelt

Ähnlich wie bei den anderen Charts stieg GS Anfang Dezember auf ein Rekordhoch von 601 $, bevor es stark auf 544 $ fiel und ein höheres Tief erreichte. Der RSI liegt unter 50.

Verkäufer testen die Unterstützung bei 563 mit einem Durchbruch darunter, was die Tür zur Unterstützungszone bei 550 öffnet. Ein Durchbruch darunter führt zu einem niedrigeren Tief, wodurch die Unterstützung bei 510 ins Spiel kommt.

Käufer müssen über 593 steigen, um 610 ins Spiel zu bringen und neue Rekordhöhen zu erreichen.