Zinsentscheidungen der BoE und der Fed heute: Wichtige Marktbewegungen

Wichtige wirtschaftliche Termine für heute: Zinsentscheidungen der BoE und der Fed

Bericht über die Geldpolitik der BoE (12:00 Uhr GMT)

Rede von BoE-Gouverneur Bailey (12:30 Uhr GMT)

FOMC-Erklärung (19:00 Uhr GMT)

FOMC-Pressekonferenz (19:30 Uhr GMT)

1. Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) – 12:00 Uhr GMT

Zinssenkung erwartet: Die BoE wird voraussichtlich eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ankündigen und den Leitzins auf 4,75 % senken. Diese Entscheidung folgt auf eine stetige Abschwächung der Inflation im Vereinigten Königreich, wobei der VPI im September im Jahresvergleich auf 1,7 % fiel, den niedrigsten Stand seit April 2021.

Pressekonferenz um 12:30 Uhr GMT: Die Stellungnahme von Gouverneur Andrew Bailey wird entscheidend sein, um die Haltung der Bank zu künftigen Zinssenkungen und einer möglichen Unterstützung der britischen Wirtschaft zu verstehen.

Erwartete Auswirkungen auf den Markt:

o Aktien und Indizes: Niedrigere Zinssätze beleben in der Regel die Wirtschaft, was britischen Aktien zugutekommen könnte, insbesondere in den Sektoren Wohnungsbau, Gastgewerbe und nicht-zyklische Konsumgüter (z. B. Taylor Wimpey, Persimmon, Barratt Developments, easyJet, Marriot International, Whitbread usw.). Banken wie Barclays, HSBC und Lloyds usw. könnten jedoch unter Druck geraten, da Zinssenkungen oft ihr Nettozinsergebnis schmälern.

o GBP-Devisenpaare: Niedrigere Zinssätze könnten das GBP gegenüber anderen wichtigen Währungen schwächen, da niedrigere Zinssätze im Allgemeinen die Nachfrage nach Währungen verringern.

2. Zinsentscheidung der Federal Reserve (Fed) – 19:00 Uhr GMT

• Erwartete Zinssenkung: Nach einer Senkung um 50 Basispunkte im September wird erwartet, dass die Fed die Zinsen um weitere 25 Basispunkte senkt, wodurch der Zielbereich auf 4,50 % bis 4,75 % sinkt. Die Pressekonferenz des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, um 19:30 Uhr GMT wird dann an Bedeutung gewinnen, insbesondere da sie auf den neuen Wahlsieg von Trump folgt, der den Optimismus auf dem Markt beflügelt hat. Aufgrund der gestiegenen Marktstimmung verbleibt jedoch das Risiko, dass die FED die heutige Zinssenkung auslassen könnte.

Erwartete Auswirkungen auf den Markt:

o Aktien: Die meisten Sektoren könnten gestützt werden, obwohl die starke Markterholung nach der Wahl zusätzliche Gewinne dämpfen könnte.

o USD-Devisenpaare: Eine mögliche Abschwächung des USD könnte sich auf USD-Paare auswirken, obwohl dies nicht garantiert ist. Wie im Vereinigten Königreich sollten sich Kunden der erwarteten Volatilität des Dollars bewusst sein, die sich auf den EU-Markt auswirken könnte.

Was Sie vom US-Dollar (DXY) erwarten können – 3-Tage-Chart

Der DXY handelt derzeit um die 104,878 und zeigt eine gewisse bullische Dynamik, nachdem er von den Unterstützungsniveaus um 100,835 abgeprallt ist.

Der Kurs hat kürzlich die wichtigsten gleitenden Durchschnitte überschritten, was auf weiteres Potenzial für eine bullische Bewegung hindeutet, nähert sich aber einem signifikanten Widerstand.

• Widerstand:

o Die unmittelbare Widerstandsmarke liegt bei 107,269, ein Wert, der in der Vergangenheit mehrfach getestet und abgelehnt wurde, was ihn zu einer entscheidenden Barriere macht.

o Darüber liegt ein großer Widerstand bei 114,778, dem Höchststand, der 2022 erreicht wurde.

• Unterstützung:

o Wichtige Unterstützungsniveaus liegen bei etwa 104,017 und 102,288, die im Falle eines Rückzugs als Bereiche für eine Preisstabilisierung dienen könnten.

o Die primäre Unterstützungsuntergrenze verbleibt bei 100,835, wo sich der Preis zuvor umkehrte.

RSI und Stochastischer Oszillator:

Der RSI liegt bei etwa 64,08 und nähert sich dem überkauften Bereich, deutet aber immer noch auf Spielraum für potenzielle Gewinne hin. Dieses Niveau deutet auf eine bullische Tendenz mit Spielraum für weitere Aufwärtstendenzen hin.

Der Stochastic Oscillator liegt bei 84,95 und signalisiert überkaufte Bedingungen, was zu einem kurzfristigen Rückzug oder einer Konsolidierung führen könnte.

Das Diagramm zeigt ein Konsolidierungsmuster zwischen 107,269 und 100,835 im vergangenen Jahr. Wenn der Index die 107,269 nicht durchbricht, kann er weiterhin innerhalb dieses Bereichs oszillieren und eine Seitwärtsbewegung zeigen, bis sich ein klarer Trend bildet.

Bullische These

Wenn der DXY über 107,269 steigt, würde dies eine Fortsetzung des bullischen Trends signalisieren, mit dem Potenzial, mittelfristig 114,778 zu testen. Dies würde wahrscheinlich durch positive Wirtschaftsdaten, die den USD stützen, oder eine globale Risikoscheu verstärkt werden.

Bearische These

Angesichts des überkauften Stochastik und des Widerstands bei 107,269 könnte es zu einem Rückzug auf 104,017 oder sogar 102,288 kommen, wenn die Käufer an Schwung verlieren.

In diesem Fall könnte sich der DXY weiterhin zwischen 107,269 und 100,835 bewegen und ein Konsolidierungsmuster bilden, bis eine klare Ausbruchsrichtung festgelegt ist.

Fazit

Die heutigen Zinssenkungen durch die BoE und die Fed werden wahrscheinlich zu Volatilität bei Aktien und Devisenpaaren führen, insbesondere bei GBP- und USD-Paaren. Für britische Vermögenswerte könnte die Zinssenkung den inländischen Sektoren zugutekommen, während sie möglicherweise Druck auf das GBP ausübt. In den USA wird zwar erwartet, dass die Fed die Zinsen senkt, aber der Dollar könnte gemischte Reaktionen erfahren. Eine Zinssenkung könnte den USD leicht schwächen, doch anhaltend positive Daten zur wirtschaftlichen Expansion und Beschäftigungsstabilität könnten für Unterstützung sorgen und etwaige negative Auswirkungen abschwächen. Darüber hinaus werden Powells Kommentare zur Inflation von entscheidender Bedeutung sein, da die Fed weitere Senkungen wahrscheinlich erst vornehmen wird, wenn sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 % bewegt.

