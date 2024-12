Die 10 stärksten Währungen der Welt

Man könnte meinen, die stärkste Währung sei der US-Dollar (USD) oder das Britische Pfund (GBP), da beide einen erheblichen Einfluss auf andere Währungspaare haben. Tatsächlich enthalten die 10 meistgehandelten Währungspaare alle entweder den US-Dollar oder das Pfund Sterling, und beide zusammen bilden das meistgehandelte Währungspaar: GBP/USD.

Stärke bezieht sich hier jedoch auf den Wert, und wie Sie in diesem Artikel erfahren werden, gibt es mehrere Währungen, die viel höher bewertet sind als der US-Dollar und das Pfund Sterling.

Dabei ist es wichtig zu verstehen, wie die Währungsstärke bestimmt wird. Die Stärke einer Währung wird an der Menge der Waren und Dienstleistungen gemessen, die mit dieser Währung gekauft werden, und an der Anzahl der Fremdwährungen, die im Austausch gegen diese Währung erhalten werden können.

Was macht eine Währung stark?

Die Stärke einer Währung wird durch viele Faktoren bestimmt, darunter die Inflation und das Wachstum der Wirtschaft des jeweiligen Landes sowie die Anzahl an Fremdwährungen, die gegen eine Einheit der entsprechenden Währung getauscht werden kann.

Der US-Dollar wird aufgrund seines hohen Nutzens auf ausländischen Märkten und seiner großen Reserven in ausländischen Banken häufig als feste Basiswährung verwendet. Tatsächlich entfallen über 60 % der weltweiten Zentralbankreserven und 90 % aller Devisengeschäfte auf den US-Dollar.

Der relative Anteil des US-Dollars macht ihn jedoch nicht stärker als andere Währungen, sondern nur einflussreicher. Der Japanische Yen (JPY), der im Vergleich zum US-Dollar etwa einen Cent wert ist, gilt ebenfalls als eine der einflussreichsten und stabilsten Währungen der Welt.

Dabei muss beachtet werden, dass die allgemeine Stärke oder der Wert einer Währung nicht immer auf eine starke Wirtschaft schließen lassen. Um die Stärke einer Währung wirklich beurteilen zu können, müssen Sie mehrere Faktoren wie Angebot, Nachfrage, Inflation und Preisänderungen über einen langen Zeitraum hinweg bewerten.

Wie wirkt sich die Währungsstärke auf Devisen aus?

Beim Devisenhandel ist die Stärke einer Währung relativ zu einer anderen Fremdwährung im jeweiligen Paar. Der US-Dollar und der Euro (EUR) sind die beiden Währungen mit den weltweit größten Reserven und gehören daher zu den Währungen mit dem größten Einfluss auf den Devisenmarkt.

Beim Devisenhandel geht es ausschließlich um die Stärke der verschiedenen Währungen. Dies lässt sich sofort daran erkennen, wie die Währungspaare angezeigt werden, wobei die stärkere Währung an erster und die Schwächere an zweiter Stelle steht. Die Spanne wird dann anhand der sich ständig ändernden Stärke der beiden Währungen berechnet.

Die stärksten Währungspaare

Das Währungspaar EUR/USD ist wohl das bedeutendste Devisenpaar, denn beide Währungen werden weltweit in großen Mengen als Rücklagen genutzt und auf vielen ausländischen Märkten verwendet. Wie oben bereits erwähnt, ist der US-Dollar die feste Basiswährung in der Weltwirtschaft. Zugleich ist der Euro die offizielle Währung in 19 der 28 Länder der Europäischen Union.

Die Währungspaare auf dem Devisenmarkt werden in drei Kategorien unterteilt:

Hauptpaare (Majors) werden am häufigsten gehandelt und enthalten in der Regel den US-Dollar als Basis- oder Kurswährung. Paare mit Nebenwährungen (Minors) sind solche, die immer noch ein großes tägliches Handelsvolumen aufweisen, aber nicht den US-Dollar enthalten. Sie beinhalten jedoch eine der drei anderen Hauptwährungen der Welt: den Euro, das Pfund Sterling oder den Japanischen Yen. Exotische Währungspaare umfassen andere Devisenpaare, die weniger gehandelt werden als die Majors und Minors. Sie beinhalten in der Regel eine der vier Hauptwährungen zusammen mit einer weniger häufig gehandelten Währung oder einer Währung aus einem Schwellenland. Diese Währungen repräsentieren kleinere Volkswirtschaften mit geringerer Liquidität, aber höherer Volatilität.

Beispiele für exotische Währungspaare umfassen eine wichtige und eine exotische Währung wie das Pfund Sterling und die schwedische Krone (GBP/SEK) oder zwei exotische Währungen wie die norwegische Krone und die schwedische Krone (NOK/SEK).

Unterschied zwischen einer Währung und einem Währungspaar,

Wenn Sie annehmen würden, dass jede „Hauptwährung“ stärker ist als alle anderen, wäre dies ein verzeihlicher Fehler. Die allgemeine Stabilität und Dominanz des US-Dollars und des Euro auf den Weltmärkten bedeutet, dass diese beiden Währungen den größten Einfluss auf die ausländischen Volkswirtschaften haben. Wie bereits erwähnt, ist dies jedoch nicht damit gleichzusetzen, dass sie auch die wertvollsten sind.

Aufgrund der Bedeutung, die sowohl der US-Dollar als auch der Euro in anderen Volkswirtschaften haben, würden ausländische Volkswirtschaften darunter leiden, wenn sie stark an Wert gewinnen würden. Exporte aus den USA und der Europäischen Union würden teurer, Importe aus anderen Ländern würden günstiger werden. Länder wie Japan und China kaufen häufig den US-Dollar für ihre eigenen Staatsreserven, um den Dollar zu schwächen und ihre Exporte in die USA wertvoller zu halten.

Die Wechselkurse werden durch die Nachfrage nach der jeweiligen Währung bestimmt, und den US-Dollar gibt es im Überfluss. Wenn ein Land in der Lage ist, seine eigenen Produkte in Länder wie die Vereinigten Staaten oder in Euro-Länder zu exportieren, wird seine eigene Währung im Vergleich zu diesen beiden Währungen gut abschneiden.

Es gibt viel zu viele Faktoren, die sich auf einzelne Währungen und Derivatpaare auswirken, um sie alle in diesem Artikel zu erwähnen. Ein allgemeiner Hinweis darauf, wie wertvoll die Währung eines Landes ist, ergibt sich aus dem Wert seine Exporte.

So handeln Sie Währungen

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um noch heute mit dem Währungshandel auf FOREX.com zu beginnen:

Die 10 stärksten Währungen

Nachfolgend finden Sie eine Liste der zehn stärksten Währungen im Mai 2023. Sie werden feststellen, dass die meisten Länder auf der Liste starke Exporte oder internationale Geschäftsbeziehungen haben, die nicht durch Wettbewerb behindert werden. Auf der anderen Seite halten einige Länder, von denen man erwarten könnte, dass sie auf der Liste stehen, wie China und Indien, ihre Währungen unterbewertet, um auf den internationalen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben, da sie kein Monopol auf die Produkte haben, die sie exportieren.

10: United States Dollar (USD)

Der US-Dollar ist sowohl die weltweit am meisten gehandelte Währung als auch der prozentual größte Anteil an Leitwährungen auf der ganzen Welt. Der zehnte Platz auf dieser Liste bedeutet, dass es nur neun andere Währungen gibt, die in einer einzigen Einheit gegen mehr als einen USD umgetauscht werden können.

Aufgrund seiner globalen Dominanz wird der Dollar zur Preisbildung bei vielen Rohstoffen wie Öl sowie Edelmetallen wie Gold und Silber verwendet. Zudem ist er die am meisten gehandelte Währung auf dem globalen Devisenmarkt. Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich werden 88 % aller Derivatgeschäfte in USD abgewickelt.

9: Euro (EUR)

Als zweitgrößte Leitwährung ist der Euro die offizielle Währung der Europäischen Union. Die wirtschaftliche Stärke der 27 EU-Länder verleiht dem Euro nicht nur Stabilität, sondern auch Wert. Von diesen Ländern ist der Euro in 20 Ländern die offizielle Währung, wobei alle den Euro bei Transaktionen akzeptieren. Aufgrund enger Handelsbeziehungen ist der Wert von Währungen anderer Länder eng mit dem des Euro verknüpft.

Ein Euro ist etwa 1,08 US-Dollar wert. Trotz der engen Parität ist das Währungspaar Euro/Dollar das am meisten gehandelte Paar auf dem Devisenmarkt. Fast ein Viertel aller Derivatgeschäfte entfallen auf EUR/USD.

8: Schweizer Franken (CHF)

Der Schweizer Franken ist die achtstärkste Währung der Welt, wobei ein Franken etwa 1,11 US-Dollar entspricht. Der Franken ist die offizielle Währung der Schweiz, die für ihre politische Stabilität und ihren starken Bankensektor bekannt ist.

Die Stabilität und der Reichtum der Schweiz machen ihn zu einer beliebten Leitwährung für andere Länder, die ihn wegen der Stabilität seines Wechselkurses halten. Von 2011 bis 2015 war der Franken kurzzeitig an den Euro gekoppelt, wird jedoch seitdem frei gehandelt.

7: Cayman Islands Dollar (KYD)

Die Cayman Islands haben die siebtstärkste Währung der Welt. Das britische Überseegebiet in der Karibik ist dafür bekannt, Tausenden von Unternehmen eine Offshore-Banklizenz zu erteilen.

Der Cayman Islands Dollar ist seit 1974 an den US-Dollar gekoppelt. Ein Cayman Islands Dollar entspricht 1,20 US-Dollar.

6: Gibraltar-Pfund (GIP)

Gibraltar ist ein Stadtstaat und ein britisches Überseegebiet an der Südspitze Spaniens. Das Land ist nur 2,6 Quadratmeilen groß, war aber einst ein wichtiger Hafen für Schiffe, die zwischen dem Mittelmeer und dem Atlantik unterwegs waren.

Das Gibraltar-Pfund wurde in den 1920er Jahren eingeführt und ist an das britische Pfund gekoppelt.

5: Pfund Sterling (GBP)

Das Britische Pfund ist die offizielle Währung des Vereinigten Königreichs und vieler britischer Überseegebiete. Einige dieser Gebiete haben ihre eigene Währung an das Pfund gekoppelt.

Das Pfund ist insbesondere wegen der niedrigen Inflation in Großbritannien höher bewertet als der US-Dollar. Einst war das Pfund fast fünf US-Dollar wert. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat es jedoch an Wert verloren, da das BIP Großbritanniens gesunken ist und das Vereinigte Königreich nur noch die sechstgrößte Volkswirtschaft darstellt.

4: Jordanischer Dinar (JOD)

Der Jordanische Dinar ist ein klarer Ausreißer in dieser Gruppe. Jordanien hat sich schwer getan, seine Wirtschaft zu entwickeln, und ist als Land hoch verschuldet. Zudem gibt es nur wenige wettbewerbsfähige Exporte aus Jordanien. Dennoch gelang es dem arabischen Land vor über 20 Jahren, seine Währung an den US-Dollar zu binden. Dies hat dem Jordanischen Dinar trotz der schlechten Wirtschaftslage des Landes relative Stabilität verliehen.

3: Omanischer Rial (OMR)

Der Omanische Rial stellt die drittstärkste Währung dar, wobei ein Rial 2,60 US-Dollar wert ist. Der Rial wurde in den 1970er Jahren eingeführt und 1986 an den US-Dollar gekoppelt.

Der erhebliche Wertzuwachs zwischen dem viertplatzierten Jordanischen Dinar und dem Omanischen Rial ist auf die starke Erdölförderung des Landes zurückzuführen. Das Land, das sich die Spitze der Arabischen Halbinsel mit dem Jemen teilt, hat einen umfangreichen Zugang zu diesem wertvollen Rohstoff.

2: Bahrain-Dinar (BHD)

Bahrain liegt am Persischen Golf und ist wie der Oman ein wichtiger Exporteur von Rohöl. Weitere wichtige Exportgüter sind Textilien und Aluminium. Bahrain hat 2006 ein Freihandelsabkommen mit den USA abgeschlossen.

Seit 1986 ist der Bahrain-Dinar zum Kurs von 2,652 an den US-Dollar gekoppelt. Das bedeutet, dass ein US-Dollar 0,376 Dinar entspricht.

1: Kuwait-Dinar (KWD)

Den Titel der stärksten Währung der Welt trägt der Kuwait-Dinar.

Das ebenfalls am Persischen Golf gelegene Kuwait bezieht über 80 % seiner weltweiten Einnahmen aus der Ölindustrie. Viele dieser Geschäfte werden mit den USA abgewickelt, sodass die Währung Kuwaits und die der anderen drei führenden Länder auf dieser Liste zur Absicherung durch große US-Dollar-Reserven gestützt werden.

Der Kuwait-Dinar ist für den Devisenhandel nicht weit verbreitet. Doch selbst wenn dies der Fall wäre, würde die Stabilität der Währung den Handel mit diesem Instrument zu einer Investition mit geringer Rendite machen, wenn zudem Gebühren und Provisionen berücksichtigt würden.

Der Kuwait-Dinar war früher an den US-Dollar gekoppelt. Seit 2007 ist er an eine nicht genannte Gruppe von Währungen gekoppelt, die vom Kuwaiti Currency Board verwaltet werden.