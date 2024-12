Die zehn meistgehandelten Rohstoffe weltweit

Was sind Rohstoffe?

Bei Rohstoffen handelt es sich um Basisgüter und Materialien, die an der Börse gehandelt werden können oder auf die mit Hilfe von Derivatkontrakten spekuliert werden kann. Beispiele für Rohstoffe umfassen landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Weizen und Mais oder auch schwieriger zu gewinnende Rohstoffe wie Rohöl und Gold.

Rohstoffe bieten Händlern die Möglichkeit, auf den Wert einer ganzen Branche zu spekulieren, zum Beispiel auf den Anbau von Sojabohnen oder den Abbau von Kupfer, anstatt auf bestimmte Unternehmen oder Länder, die in diesen Branchen tätig sind. Der Preis von Rohstoffen bewegt sich oft entgegengesetzt zu Aktien und wird am stärksten von Angebot und Nachfrage auf globaler Ebene beeinflusst.

Was sind die verschiedenen Arten von Rohstoffen?

Zu den Arten von Rohstoffen gehören landwirtschaftliche Erzeugnisse, Metalle und Energieträger wie Gas und Öl. Agrarrohstoffe decken ein breites Spektrum ab. Von Vieh bis Holz gibt es zahlreiche Agrarrohstoffe, die an der Börse gehandelt werden können.

Rohstoffe gelten als fungible Waren, d. h. jede Ware ist mit jeder anderen Ware der gleichen Art austauschbar, solange sie den erwarteten Qualitätsstandard beibehält. So hat beispielsweise ein in Indien produzierter Baumwollballen den gleichen Wert wie ein in den Vereinigten Staaten produzierter Baumwollballen.

Auf dem heutigen globalisierten Markt werden Rohstoffe in die ganze Welt verschifft. Regionale Veränderungen bei Angebot und Nachfrage können sich daher unabhängig von der Region, in der sie produziert werden, gleichermaßen auf den Preis einer Ware auswirken. Wenn die Weizenproduktion in einem Land aufgrund einer Dürre oder eines Krieges zurückgeht, steigt der Weltmarktpreis für Weizen aufgrund des geringeren Angebots.

Wie werden Rohstoffe gehandelt?

Wie andere Vermögenswerte werden auch Rohstoffe an Börsen gehandelt. Häufig erfolgt dieser Handel über Future-Kontrakte. Rohstoffe können aber auch indirekt über Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) von Unternehmen gehandelt werden, die denselben Rohstoff verarbeiten.

Die Chicago Mercantile Exchange (CME) Group ist der weltweit führende Marktplatz für Derivate. Die New York Mercantile Exchange (NYMEX) ist Teil der CME Group und wickelt viele Rohstoffe in den Vereinigten Staaten ab. In Europa ist die Intercontinental Exchange (ICE) marktführend. Für den Großteil der gehandelten Industriemetalle ist jedoch die London Metals Exchange zuständig.

Die meisten Rohstoffe werden über Futures-Kontrakte gehandelt, die auf künftige Preisentwicklungen spekulieren. Sie können aber auch zum Spotpreis (d. h. entsprechend dem aktuellen Wert des Rohstoffs) oder über andere Derivate gehandelt werden. Rohstoffe, die über Futures-Kontrakte gehandelt werden, können bis zum Spotmonat gekauft und verkauft werden. Der Spotmonat ist der früheste Zeitpunkt, zu dem der zugrunde liegende Rohstoff physisch geliefert werden kann.

Die zehn meistgehandelten Rohstoffe

Nachfolgend sind die zehn meistgehandelten Rohstoffe aufgeführt, die auf Grundlage der von der Futures Industry Association und der Intercontinental Exchange veröffentlichten Daten zusammengestellt wurden.

10. Baumwolle

Baumwolle ist das perfekte Beispiel für einen Rohstoff. Es handelt sich um ein erntefähiges Rohmaterial, das auf unzählige Arten verwendet wird. Am häufigsten wird Baumwolle zur Herstellung von Kleidung und Haushaltsprodukten verarbeitet. Sie kommt aber auch als Viehfutter und bei der Herstellung von Öl für Seife, Gummi, Margarine und Kunststoff zum Einsatz. Linterfasern, ein Nebenprodukt der Baumwolle, werden zur Herstellung von Verbandsmaterial und Papiergeld verwendet. Die größten Baumwollproduzenten sind Indien, China und die Vereinigten Staaten (in dieser Reihenfolge).

Ein einzelner Baumwollkontrakt entspricht 50.000 Pfund des weichen Materials. Baumwoll-Futures können bis zu 17 Tage vor Ende des Spotmonats gehandelt werden.

9. Kakao

Kakao wird hauptsächlich zur Herstellung von Schokolade in ihren verschiedenen Formen verwendet. Kakaobutter ist aber auch ein beliebter Inhaltsstoff von Lotionen. Kakao wächst am besten in feuchtem, tropischem Klima. Kakaobohnen werden vor allem in Westafrika, aber auch in Indonesien und Lateinamerika geerntet.

Die Ernte und Produktion von Kakao ist sehr mühsam und wird oft von kleinen Familienbetrieben durchgeführt. Aufgrund dieser Produktionsbedingungen können das Klima und politische Unruhen in den Erzeugerländern große Auswirkungen auf das Kakaoangebot haben. Ein einzelner Kakaokontrakt entspricht 10.000 Tonnen und wird in US-Dollar abgerechnet.

8. Zucker

Zucker ist seit langem einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt und wird in fast allen Ländern reichlich konsumiert. Zucker wird aus Zuckerrohr und Zuckerrüben gewonnen. Die größten Zuckerproduzenten sind Brasilien, Indien und die Europäische Union. Zuckerrohr wird hauptsächlich in China, Thailand, Brasilien und Indien angebaut und bildet die Grundlage von drei Vierteln der gesamten Zuckerproduktion. Zuckerrüben hingegen werden hauptsächlich in Europa angebaut und sind bekanntermaßen arbeitsintensiver, sodass Zuckerrohr die bevorzugte Anbaupflanze ist.

Aufgrund der weltweiten Beliebtheit von Zucker haben viele Länder Einfluss auf den Preis dieses Rohstoffs. Die Zuckerpreise werden nicht nur von der Produktion, sondern auch von der Herstellung von Zuckerprodukten durch verschiedene Unternehmen beeinflusst. Die Kontraktgröße für Zucker-Futures beträgt 50 britische Tonnen.

7. Kaffee

Ein weiterer Rohstoff, der die ganze Welt in seinen Bann zieht, ist Kaffee. Dieser wird hauptsächlich in Brasilien, Vietnam, Kolumbien, Indonesien und Äthiopien produziert, wobei die Anbauregion die Qualität der Kaffeebohnen beeinflusst. Äthiopischer Kaffee wird an der NYMEX gehandelt und dient als Richtwert für alle Kaffeepreise.

Ein einziger Kontrakt für Kaffee entspricht 37.500 Pfund arabischer Bohnen. Wie bei den meisten Rohstoffen ist das Wetter ein wichtiger Faktor für das Angebot von Kaffee und hat großen Einfluss auf seinen Preis. Da Arabica-Kaffeebohnen den Richtwert für die NYMEX bilden, wirken sich Änderungen in der Verbraucherpräferenz für diese Bohnensorte auch am stärksten auf den Kaffeepreis aus.

6. Kupfer

Kupfer ist ein formbares, rötlich-oranges Metall, das als elektrischer Leiter und zur Herstellung verschiedener Metalllegierungen wie Bronze und Messing verwendet wird. Chile ist der größte Kupferproduzent, gefolgt von den Vereinigten Staaten, Indonesien und Peru. Kupfer ist ein wichtiger Rohstoff für Entwicklungsländer, da es in elektrischen Leitungen, einschließlich Schaltplatten und Strahlungsgeräten, sowie in Industriemaschinen verwendet wird.

Kupfer wird an der NYMEX gehandelt, aber der Preis an der Londoner Metallbörse (LME) dient als globaler Richtwert. In der Vergangenheit war der Kupferpreis unbeständig. Die Nachfrage nach Kupfer ist in Ländern mit starker wirtschaftlicher Entwicklung wie China und Indien gestiegen. Das Metall wird in großem Umfang recycelt, da es schwer zu gewinnen ist und die Reserven begrenzt sind.

Die fünf meistgehandelten Rohstoffe

5. Silber

Silber ist ein weiteres Metall mit einer hohen elektrischen und thermischen Leitfähigkeit, die sogar höher ist als die von Kupfer. Aufgrund seiner Knappheit wird es jedoch nicht so häufig verwendet wie Kupfer. Das meiste Silber wird als Nebenprodukt von Zink, Blei, Kupfer oder Gold abgebaut. Peru, Mexiko und China sind die größten Silberproduzenten.

Silber als Edelmetall wird seit langem für die Herstellung von Silberwaren und Schmuck verwendet. Heute wird es aber vor allem in Batterien und in der Fotografie eingesetzt. Der Wert von Silber zeigt sich sowohl in diesen Anwendungen als auch in seiner Seltenheit als Edelmetall. Ein Silberkontrakt entspricht 5.000 Unzen.

4. Gold

Gold wird in erster Linie als Tauschmittel und als Anlageinstrument verwendet. Seine lange Geschichte als monetäres Instrument und seine relative Knappheit im Vergleich zu anderen Metallen machen es zu einer führenden Absicherung gegen die stärker schwankenden Fiat-Währungen. Gold wird auch in hochwertiger Elektronik als korrosionsbeständiger Leiter verwendet.

In erster Linie wird Gold an der NYMEX gehandelt, sein Richtpreis jedoch an der LME festgelegt. Der Goldpreis ist stabiler als der der meisten anderen Rohstoffe, und die Weltwirtschaft ist sein stärkster Preisindikator. Wenn große Volkswirtschaften auf der ganzen Welt in Schwierigkeiten geraten, steigt der Goldpreis häufig an, da die Menschen ihr Vermögen in den „sicheren Hafen“ bringen möchten.

Zentralbanken halten Goldreserven als Sicherheiten für den Wert ihrer Fiat-Währungen. Der Goldpreis wird als Preis einer einzelnen Feinunze angegeben.

3. Erdgas

Erdgas ist ein Energierohstoff, der auf der ganzen Welt als Brennstoff verwendet wird. Es wird häufig in Erdölvorkommen gefunden und hauptsächlich für Versorgungszwecke wie Heizen und Kochen sowie zur Stromerzeugung verwendet. Schnelle Veränderungen bei Angebot und Nachfrage können sich drastisch auf den Erdgaspreis auswirken. Ein Preisanstieg veranlasst die Lieferanten häufig dazu, die Produktion zu erhöhen, während ein Preisrückgang den gegenteiligen Effekt hat.

Die Kontraktgröße für Erdgas beträgt 10.000 MMBtu. Der Henry Hub Natural Gas Futures, der an der NYMEX notiert ist, ist der maßgebende Richtpreis für diesen Rohstoff.

2. WTI Crude Oil

WTI Crude Oil ist einer von zwei Referenzwerten für Rohöl. WTI steht für West Texas Intermediary und wird in den Vereinigten Staaten, hauptsächlich in Texas, gewonnen. WTI ist leichter und süßer und hat einen geringeren Schwefelgehalt als der andere wichtige Referenzwert für Rohöl, Brent Crude. Je niedriger der Schwefelgehalt eines Rohöls, desto leichter und günstiger ist es zu raffinieren. Die WTI-Ölproduktion in den USA ist in den letzten Jahrzehnten mit der Entwicklung des Frackings gestiegen. Brent hat jedoch aufgrund seiner Nähe zu Europa, Afrika und Asien einen größeren Einfluss als WTI.

WTI-Ölkontrakte sind auf 1.000 Barrel bemessen und werden an der NYMEX gehandelt.

Was ist der meistgehandelte Rohstoff?

1. Brent Crude Oil

Brent Crude Oil ist der weltweit am meisten gehandelte Rohstoff. Brent Crude wird aus der Nordsee gewonnen und ist für zwei Drittel der weltweiten Ölpreise verantwortlich. Wie der andere Rohöl-Referenzwert WTI wird auch Brent Crude hauptsächlich zu Dieselkraftstoff und Benzin raffiniert.

Brent Crude ist im Allgemeinen etwas teurer als WTI-Rohöl. Der Preisunterschied wird als Brent/WTI-Differenz bezeichnet und ändert sich häufig aufgrund der unterschiedlichen Angebotsfaktoren. Konflikte in Europa und im Nahen Osten wirken sich eher auf Brent Crude Oil aus, während wirtschaftliche oder politische Ereignisse in den USA den Preis von WTI stärker beeinflussen. Brent Crude-Kontrakte entsprechen 1.000 Barrel Öl und werden hauptsächlich an der Intercontinental Exchange (ICE) gehandelt.

So handeln Sie Brent Crude oder andere Rohstoffe

